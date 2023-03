« Et si on se rencontrait » du 27 mars : l’épisode 2 ce soir sur M6

4.6 ( 10 )

« Et si on se rencontrait » du 27 mars 2023 – C’est l’épisode 2 de la saison 3 inédite de « Et si on se rencontrait » qui vous attend ce soir en deuxième partie de soirée sur M6, juste après « Mariés au premier regard ».







Rendez-vous dès 23h20 sur la chaîne







« Et si on se rencontrait » : le concept

Pour ceux qui ne connaîtraient pas, rappel du concept : peut-on craquer sur quelqu’un que l’on n’a jamais rencontré physiquement ? Peut-on tomber amoureux d’une personne à distance, alors qu’on ne l’a jamais vue en vrai ?

Comme des millions de Français, ils se sont rencontrés en ligne, sur les réseaux sociaux, un forum de discussion ou une application de rencontres, et ont décidé de franchir le pas, en passant du fantasme à la réalité.

Cette année encore, suivez les incroyables histoires d’amour de ces couples qui ont craqué virtuellement l’un pour l’autre, et qui se rencontrent pour la première fois en vrai. Cette fois-ci, c’est au château de Serans, dans l’Oise, que ces amoureux virtuels vont passer du fantasme à la réalité. Et leurs histoires vont, comme toujours, vous faire vibrer.

Au programme : de l’amour, bien sûr, avec des coups de foudre dès le premier regard et des baisers passionnés au bout seulement de quelques minutes… mais aussi d’énormes déceptions ! Une chose est sûre : le passage du virtuel au réel ne vous laissera pas de marbre !

« Et si on se rencontrait » : extrait vidéo du 27 mars 2022

Nous vous proposons de découvrir un extrait de ce qui vous attend ce soir. Elle découvre que son crush virtuel à qui elle parle depuis des mois est en réalité sa collègue !





