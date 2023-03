Rugby Top 14 : suivre Toulon / Stade Français en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

5 ( 7 )

Rugby Top 14 – Toulon / Stade Français en direct, live et streaming, c’est le match à ne pas rater ce samedi 4 mars 2023 sur Canal+ ! Place à la 20ème journée du Top 14 ce samedi soir. Toulon reçoit le Stade Français au stade Mayol.







Un match de rugby à suivre en direct sur Canal+ dès 21h05.







Notez qu’avant cette 20ème journée, le Stade Français est 2ème du Top 14 avec 55 points tandis que le RC Toulon est 8ème avec 43 points.

Toulon / Stade Français compositions des équipes

Le XV de départ du RC Toulon : 1. Priso 2. Baubigny 3. Setiano 4. Halagahu 5. Alainu’uese 6. Du Preez 7. Rebbadj 8. Isa 9. Serin 10. West 11. Wainoqolo 12. Paia’aua 13. Nayacalevu 14. Kolbe 15. Salles

Remplaçants : 16. Tolofua 17. Devaux 18. Warion 19. Le Corvec 20. Basatreaud 21. Paillaugue 22. Sinzelle 23. Brookes



Le XV de départ du Stade Français : 1. Castets 2 Panis 3. P. Alo-Emile 4. Gabrillagues 5. Timani 6. Kremer 7. Briatte 8. Macalou 9. Parra 10. Segonds 11. Etien 12. Delbouis Ward 14. Dakuwaqa 15. Hamdaoui

Remplaçants : 16. Peyresblanques 17. M. Alo-Emile 18. Hirigoyen 19. Habel-Küffner 20. Hall 21. Barré 22. Dachary 23. Koch

Toulon / Stade Français en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Canal+ dès 21h05. Streaming et live sur Mycanal.fr (réservé aux abonnés).

Pour suivre le score en live, rendez-vous sur le site officiel de la Ligue Nationale de Rugby.

Toulon / Stade Français, 20ème journée du Top 14, un match évènement à suivre ce soir dès 21h05 sur Canal+.

