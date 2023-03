5 ( 5 )

Sept à huit du 5 mars 2023, sommaire et reportages – Demain et comme chaque dimanche soir, Harry Roselmack vous donne rendez-vous dès 17h15 sur TF1 pour un nouveau numéro inédit du magazine d’information « 7 à 8 ».







On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission.







Sept à huit du 5 mars 2023 : au sommaire ce dimanche soir

Dans « 7 à 8 Life »

🔵 Nager dans une eau à 6 degrés, dormir en igloo ou voler parmi les oiseaux migrateurs. Les plaisirs du lac d’Annecy cerné par les cimes enneigés.



Dans « 7 à 8 »

🔵 Accusé de viol par sa fille, son fils et sa soeur, il comparait devant les assises. De la garde à vue au procès, un document exceptionnel au coeur d’une glaçante affaire d’inceste.

🔵 Et en exclusivité, Florent Pagny dans le portrait d’Audrey Crespo-Mara. A Paris, New-York ou en Patagonie, pendant 8 mois le chanteur a raconté à Audrey Crespo-Mara son combat contre la maladie. Avec ses hauts et ses bas.

D’autres reportages seront bien sûr au sommaire de « Sept à huit » en ce dimanche 5 mars 2023.

