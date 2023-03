Secrets d’histoire du 15 mars : ce soir, « Fuite à Varennes : la folle cavale de Louis XVI »

5 ( 6 )

Secrets d’histoire du 15 mars 2023 – Stéphane Berne vous donne rendez-vous ce mercredi soir sur France 3 pour un numéro inédit de « Secrets d’histoire ». Dans ce numéro intitulé « Fuite à Varennes : la folle cavale de Louis XVI », Stéphane Bern vous invite à le suivre dans ce qui est l’un des épisodes les plus rocambolesques, mais central, de la Révolution française.







Rendez-vous dès 21h10 sur France 3 ou en replay sur France.TV et ce durant 7 jours.







Secrets d’histoire du 15 mars 2023, Fuite à Varennes : la folle cavale de Louis XVI

À 7h30 , ce matin du 21 juin 1791, le roi Louis XVI n’est plus dans son lit du palais des Tuileries. La panique succède ensuite à la surprise lorsqu’on découvre que la reine Marie-Antoinette et ses enfants se sont enfuis eux aussi avec le roi ! C’est depuis le château de Versailles que Stéphane Bern vous raconte toutes les étapes de cette tragique aventure qu’on appellera « la fuite à Varennes »…

Dans cette histoire captivante, il s’en est fallu d’une poignée de secondes et d’une centaine de mètres pour que la berline royale atteigne son objectif et change le cours de notre Histoire.



Hésitations, bévues, découragement, fatalisme, mauvaise appréciation ont conduit et stoppé la berline à Varennes.

Les huit protagonistes de cette folle équipée seront rattrapés en pleine fuite, provoquant un divorce entre le roi et le peuple, qui se sent à la fois trahi et abandonné par son souverain. Plus rien ne sera comme avant. Deux ans plus tard, Louis XVI et Marie-Antoinette monteront sur l’échafaud.

Vous allez voir que l’invraisemblable fuite à Varennes a pesé lourd dans la préparation de l’opinion à cette implacable condamnation. Secrets d’Histoire vous propose d’être au plus proche du couple royal et de découvrir tous les acteurs de ce véritable feuilleton haletant aux multiples rebondissements.

Avec la participation de :

Cécile Berly, historienne

Philippe Séguy, écrivain

Évelyne Lever, historienne

Marie-Hélène Baylac, historienne

Jean-Christian Petitfils, historien

Jean Tulard, historien

Joëlle Chevé, historienne

Anne-Laure Sol, conservatrice au musée Carnavalet

Dominique Zachary, écrivain

Catherine Gougeon, conservatrice au musée du Louvre

Nathalie Piquart, guide

Dominique Antérion, chargé des collections à la Monnaie de Paris

Élisabeth de Feydeau, historienne du parfum

Charles-Éloi Vial, conservateur à la Bibliothèque nationale de France

Ce soir dans « Secrets d’histoire » Stéphane Bern vous raconte en détail l’un des évènement phares de la révolution française.

