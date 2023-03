« Koh-Lanta, Le Feu Sacré » : qui sont les éliminés de l’épisode 4 ? (résumé + replay 14 mars)

4.3 ( 6 )

Koh-Lanta, Le Feu Sacré, épisode 4 du mardi 14 mars 2023 – C’est parti pour l’épisode 4 de « Koh-Lanta, Le Feu Sacré ». Après l’élimination d’Alexandre à l’issue du second conseil rouge, Elodie est surprise de ne pas avoir été sortie. Elle décide d’arrêter d’être négative !







Chez les jaunes, Tania rayonne en revenant sur son camps. Elle a protégé Christine comme son équipe lui avait demandé, elle pense les avoir satisfaits et leur raconte le conseil rouge. Les jaunes sont étonnés de l’élimination d’Alexandre.

Le jeu de confort est annoncé et les aventuriers doivent emmener leurs sacs. Denis les accueille et leur annonce qu’ils vont disputer une épreuve individuelle avec à la clé : le talisman du feu sacré pour le gagnant. Et le dernier sera éliminé sur le champs ! Les aventuriers sont sous le choc, ils ne s’attendaient pas à une épreuve éliminatoire.







Il s’agit de faire du feu et bruler une corde pour faire tomber une noix de coco. Gilles est le premier à faire le feu, la corde brule et sa noix de coco tombe. Il remporte la victoire et le feu sacré ! Pour les autres, il s’agit d’éviter la dernière place. Clémence est 2ème, Tania est 3ème, Grace est 4ème, Nicolas 5ème, Laura 6ème, Benjamin 7ème, Frédéric 8ème, Anne-Sophie 9ème (première rouge), Martin 10ème, Héléna 11ème, Quentin 12ème, Julie 13ème, Esteban 14ème, Rudy 15ème. L’élimination se joue entre Elodie et Christine. Ça se joue à quelques secondes et c’est finalement Christine qui brule sa corde en premier ! Elodie est donc éliminée.



Gilles récupère le talisman du feu sacré et Denis lui annonce qu’il aura une autre très grosse responsabilité : il est le premier membre de sa tribu, les deux tribus vont être recomposées ! Les aventuriers hallucinent et sont déçus de devoir se séparer.

Gilles doit choisir son adversaire qui va composer les deux tribus. Gilles désigne Rudy. Rudy annonce qu’il va tout remettre à plat en formant les deux tribus sans savoir laquelle il intégrera. Gilles doit ensuite choisir l’équipe qu’il rejoint, il prend celle de Grace. Rudy rejoint donc celle de Clémence.

Les jaunes : Grace, Laura, Christine, Julie, Nicolas, Benjamin, Martin, Gilles

Les rouges : Clémence, Tania, Héléna, Anne-Sophie, Frédéric, Quentin, Esteban, Rudy

Sur le camps jaune, Martin énerve rapidement Grace. Et chez les rouges, les ex-jaunes s’inquiètent de voir Rudy et Tania réunis dans la même équipe.

De son côté, Benjamin est ravi d’avoir le kit de pêche. Avec Nicolas, ils vont pêcher et ramènent plein de poissons. Et chez les rouges, Rudy trouve une arme stratégique en cherchant à manger : le détournement, avant le vote du prochain conseil, il pourra glisser un vote en plus dans l’urne en détournant celui de l’aventurier de son choix ! Rudy décide de prévenir Esteban. Mais Frédéric essaie de créer une alliance avec les femmes pour sortir Rudy…

Place à l’épreuve d’immunité. Il s’agit d’une épreuve sous l’eau, des pierres à aller chercher. Les jaunes sont incroyables et notamment Laura et Martin, très à l’aise sous l’eau. Ils remportent une victoire sans appel et le totem synonyme d’immunité ! Même avec les nouvelles équipes, c’est donc encore les rouges qui vont aller au conseil. Et Gilles, avec le talisman, ira assister au conseil rouge !

De retour sur leur camps, les rouges parlent stratégie. Rudy veut utiliser son arme secrète en prenant le vote d’un ex-jaune pour le diriger vers quelqu’un d’autre. Certains rouges se demandent si Rudy n’a pas une arme stratégique et décident de diriger les votes contre Tania… Et Gilles arrive chez les rouges pour jauger un peu et décider qui protéger. Gilles découvre les nouvelles alliances. Il est étonné que des ex-jaunes soient alliés aux rouges pour sortir une ex-jaune…

Pendant ce temps là chez les jaunes, Benjamin ne se sent pas bien et le docteur est appelé. Il souffre à une oreille.

Le conseil rouge, et l’aventurier éliminé est…

C’est l’heure du troisième conseil des rouges. Pas de collier, mais Rudy annonce son arme secrète. Il décide de détourner le vote de Clémence. Gilles donne son pouvoir à Quentin. Et c’est finalement Tania qui est éliminée !

Si vous avez manqué l'épisode 4 ce 14 mars 2023, sachez que l'émission sera rapidement disponible en replay streaming sur MYTF1 en cliquant ICI mais pour une durée de 7 jours seulement. Et rendez-vous le mardi 21 mars pour suivre l'épisode 5 de « Koh-Lanta, Le Feu Sacré ».

