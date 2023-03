The Resident du 15 mars 2023 : vos épisodes ce soir sur TF1

5 ( 6 )

The Resident du 15 mars 2023 – Comme tous les mercredis, ce soir TF1 poursuit la diffusion de la saison 5 de la série « The Resident ». Au programme aujourd’hui, encore une fois, trois épisodes inédits à la suite !







A suivre dès 21h10 sur TF1







The Resident du 15 mars 2023 : vos deux épisodes de ce soir

Episode 13 saison 5 « L’avis des autres » : Un accident tragique se produit lors de la fête prénatale de la sœur de Jessica, mettant la vie de son beau-frère en danger. Pendant ce temps, Conrad, Irving et Trevor soignent un influenceur dont la vie a été mise en danger par une opération risquée de chirurgie esthétique. Bell est autorisé à retourner en salle d’opération et Billie est forcée d’affronter son passé.

Episode 14 saison 5 « Saut dans le vide » : Lorsque des éléments du passé de Billie commencent à faire surface, elle fait l’objet de murmures et de regards dans l’hôpital. L’équipe s’efforce de trouver la meilleure façon de la soutenir. Avec la pénurie d’infirmières qui bat son plein, un simple nettoyage se transforme en un désastre complet qui requiert la participation de tous. Pendant ce temps, Trevor découvre un secret choquant et Padma a une proposition à faire à Leela.



Episode 15 saison 5 « Le choix de se battre » : L’essai clinique de Devon accueille son tout premier patient, mais le traitement expérimental qu’on lui administre n’a pas l’effet escompté. Un patient anonyme meurt d’une overdose aux urgences et entraîne Conrad dans un scandale de grande ampleur, menant à des révélations inattendues sur le passé de Cade.

Avec : Matt Czuchry (Conrad Hawkins), Emily VanCamp (Nicolette Nevin), Manish Dayal (Devon Pravesh), Bruce Greenwood (Randolph Bell)

