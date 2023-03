« Séduite par l’homme de ma fille » : votre téléfilm ce 31 mars sur TF1 (histoire et interprètes)

4.6 ( 10 )

« Séduite par l’homme de ma fille » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce vendredi 31 mars 2023 – Ce vendredi après-midi et pour bien finir la semaine sur TF1, c’est un nouveau téléfilm qui vous attend. Aujourd’hui, il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « Séduite par l’homme de ma fille ».







Publicité





A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







Publicité





« Séduite par l’homme de ma fille » : l’histoire

Sandra et sa fille, Sophie, viennent d’ouvrir une pâtisserie. Blaine, un jeune musicien, vient jouer de la guitare devant leur magasin et provoque un petit attroupement qui permet à Sandra et Sophie de faire découvrir leurs produits. Afin de le remercier, elles l’invitent à se produire dans leur boutique. Blaine se lie rapidement d’amitié avec les deux femmes. Il séduit Sophie mais, dans le dos de celle-ci, semble également entreprenant avec Sandra. Après quelques mois, Sophie souhaite officialiser leur relation, mais Blaine lui déconseille de le faire.

Séduite par l’homme de ma fille, interprètes et personnages

Avec : Joelle Farrow (Sophie Sullivan), Torri Higginson (Sandra Sullivan), David Pinard (Blaine King), Tommie-Amber Pirie (Ange Hart)



Publicité





Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Les mauvais choix de ma fille ».

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.6 / 5. Nombre de notes : 10 Aucune note