Ici tout commence du 31 mars : Teyssier va-t-il dénoncer Clotilde à la police ? (résumé + vidéo épisode 633)

Ici tout commence du 31 mars, résumé et vidéo extrait épisode 633 – Teyssier va-t-il dénoncer Clotilde à la police ce soir dans votre série quotidienne « Ici tout commence » ? Il est sous le choc et organise une réunion de famille pour annoncer à Constance, Théo et Charlène ce qu’il a découvert.







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence du 31 mars 2023 – résumé de l’épisode 633

Après 5 ans d’enfer, Teyssier a enfin découvert qui est à l’origine de la drogue retrouvée chez lui. Charlène veut qu’il porte plainte, mais Emmanuel hésite. Ça risque de créer un scandale autour de l’Institut Auguste Armand.

De son côté, Lisandro est sur le point de faire une révélation à Anaïs… Il décide d’avouer à Anaïs sa terrible erreur. Et Zacharie a un plan pour reconquérir les élèves.



Ici tout commence du 31 mars 2023 – vidéo premières minutes

