The Voice du 4 mars : 2ème soirée d’auditions ce soir sur TF1

The Voice du 4 mars 2023, extrait vidéo – Place à l'épisode 2 de la nouvelle saison de The Voice ce soir sur TF1.







À suivre sans faute dès 21h10 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur MYTF1.







The Voice du 4 mars 2023, extrait vidéo

Micha, jeune lycéen guyanais a pris l’avion pour la toute première fois pour de se rendre aux auditions à l’aveugle. Dans la famille de Micha tout le monde chante. Entre gospel et R&B, l’ambiance à la maison est festive. Il a décidé d’interpréter un titre fort en émotions : « Stand Up » de Cynthia Erivo en hommage au film « Harriet », qui évoque la question de l’esclavage. Emotions garanties ! Regardez la réaction de son papa lorsque les fauteuils se retournent.



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

The Voice 2023, rappel de la présentation de la nouvelle saison

Nouvelle saison, nouveaux coachs, nouvelles règles, nouvelles voix ! «The Voice» se renouvelle ! Pour cette saison exceptionnelle la famille de «The Voice» est fière de s’agrandir. Un tout nouveau quatuor de coachs arrive avec une grande nouveauté pour « The Voice » France : un double fauteuil ! Ce double fauteuil va avoir l’honneur d’accueillir Bigflo & Oli. À leurs côtés, nous retrouverons deux coachs incontournables : Amel Bent et Vianney. Cette saison, nous voyons également le grand retour de l’emblématique Zazie.

Au programme avec cette nouvelle bande de coachs : bonne humeur, émotion, générosité et créativité !

Côté casting, jamais dans l’histoire du programme l’émission n’a reçu autant de candidatures : 50 000 ! Mais seulement une centaine de talents ont été retenus pour les Auditions à l’Aveugle. Ce casting est riche en diversité musicale et, il est formé de talents âgés de 16 à 78 ans qui, dans leur quotidien, sont des personnes ordinaires aux voix extraordinaires.

Une nouvelle mécanique pour de nouvelles voix.

Les Auditions à l’Aveugle : Fini le Block, place au Super Block ! Mais qu’est-ce que le Super Block ? C’est comme le Block en plus redoutable ! Les coachs auront la possibilité de bloquer un coach adversaire après la prestation du talent afin d’éviter que celui-ci ne puisse aller dans son équipe. Le coach bloqué verra son fauteuil se retourner en position initiale et repasser au rouge comme s’il n’avait jamais buzzé. Ce super-pouvoir pourra être utilisé qu’une seule fois par les coachs.

Les Battles : Après les Auditions à l’Aveugle arrive le temps des célèbres Battles avec toujours le vol de talents ! Les coachs pourront de nouveau voler des talents tout au long des Battles, ce qui pimentera encore plus la compétition. Mais une nouveauté fait son apparition cette année. Les coachs seront au cœur de la battle de leurs talents. Le coach assistera à la battle de ses talents depuis le centre de la scène, sur un fauteuil dédié et aura la chance de vraiment ressentir, en immersion, la battle de ses talents.

Les Cross Battles : Cette année encore, les coachs vont devoir s’affronter directement dans les fameuses et tant redoutées Cross Battles. Cette étape requière des coachs, un vrai talent de stratège ! Chaque coach devra défier un de ses camarades, qui devra ensuite choisir un de ses talents pour un «face-à-face». Les deux talents chantent l’un après l’autre un titre de leur choix et c’est le public présent sur le plateau qui votera pour son favori et l’enverra directement aux Super Cross Battle.

Les Super Cross Battles : Plus qu’une étape avant les Lives pour les talents toujours en lice et pas des moindre. Les talents vont de nouveau s’affronter dans cette épreuve redoutable des Super Cross Battles, qui leur ouvrira les portes de la demi-finale en direct. Le niveau vocal est exceptionnel et cette épreuve va s’avérer très compliquée pour les talents, les coachs et le public qui aura une fois encore le pouvoir de voter. Nouveauté de cette étape, Mika, coach historique de «The Voice» fait son retour en tant que super-coach. Il aura ainsi le pouvoir de voter pour ses talents préférés, son vote constituera 10% des voix du résultat final de chaque Super Cross Battle. Sensations fortes en perspective !

Demi-Finale et Finale en direct : Pour cette saison 2023, place au direct avec deux rendez-vous : la demi-finale et la grande finale ! Plein de surprises vous attendent…

The Voice 2023, ça continue ce samedi 4 mars 2023 dès 21h10 sur TF1

