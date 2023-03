TPMP : l’adrénochrome dénoncé par Gérard Fauré, qu’est-ce que c’est ? (VIDÉO)

4.5 ( 11 )

Scandale hier soir dans « Touche pas à mon poste » en direct sur C8. Invité pour parlé encore une fois de l’affaire Pierre Palmade, l’ancien dealer et trafiquant de drogue Gérard Fauré a tenu des propos particulièrement choquants qui ont beaucoup faits réagir sur les réseaux sociaux.







Publicité





Gérard Fauré a notamment dénoncé l’adrénochrome, pratiqué selon lui lors de soirées organisées par l’élite parisienne.

« Plein de stars utiliseraient les sacrifices d’enfants pour boire leur sang afin d’avoir la jeunesse éternelle » a expliqué Myriam Palomba, chroniqueuse de Cyril Hanouna.







Publicité





« Ça existe » a ensuite expliqué Gérard Fauré. « L’adrénochrome c’est du sang d’enfants qu’on prend sur des enfants de 3 ans pour commencer, j’ai envoyé en hôpital psychiatrique une nana qui voulait vendre sa fille ! Elle voulait la vendre, elle voulait l’installer dans un laboratoire d’adrénochrome que j’ai dénoncé »



Publicité





L’ancien dealer a même cité des noms : « Céline Dion elle en prend ! » a-t-il déclaré. Des propos pour lesquels Cyril Hanouna s’est très vite désolidarisé « Non pas Céline Dion » a répondu l’animateur de C8.

« Ces enfants sont kidnappés (…) il y a 58.000 disparitions par année d’enfants et on n’en retrouve les 2 tiers. Alors où il est le troisième ? » a répondu Gérard Fauré à Delphine Wespirer concernant l’origine de ces enfants utilisés pour l’adrénochrome.

Rappelons qu’après que Cyril Hanouna ait rendu l’antenne, l’équipe de TPMP ainsi que C8 ont condamné ces propos sur les réseaux sociaux : « Suite à la séquence avec Gérard Fauré lors de l’émission Touche Pas à Mon Poste de ce soir, nous rappelons que ses déclarations n’engagent que lui. Nous condamnons les propos tenus par notre invité à l’antenne »

VIDÉO TPMP Gérard Fauré parle d’adrénochrome

PASSAGE LUNAIRE à TPMP ce soir avec GERARD FAURÉ qui dénonce les trafics et autres crimes dont il aurait les preuves …

Il évoque le pape, le Vatican, les trafics d’enfants l’adrenochrome, etc etc… Rappelons que TPMP a une audience de 15/25 ans … Tout le plateau est sidéré… https://t.co/MMZyNm2wlO pic.twitter.com/HrEKTgYrTh — 𝒮𝒶𝓇𝒶𝒽 (@SarahHRakM) March 9, 2023

Qu’est-ce que l’adrénochrome ?

L’adrénochrome est une substance chimique hypothétique et non prouvée scientifiquement, souvent associée à des théories du complot et à des rumeurs en ligne. Selon ces théories, l’adrénochrome serait une drogue hallucinogène et puissante produite à partir de l’adrénaline prélevée sur des enfants torturés et traumatisés.

Cependant, il n’y a aucune preuve scientifique que l’adrénochrome existe ou qu’elle soit produite de cette manière. De plus, la plupart des affirmations sur l’adrénochrome sont associées à des théories du complot et à des rumeurs non vérifiées, sans aucune preuve solide à l’appui.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.5 / 5. Nombre de notes : 11 Aucune note