Un si grand soleil du 15 mars : Mélissa cherche des témoins (résumé et vidéo épisode 1105 en avance)

5 ( 8 )

Un si grand soleil du 15 mars, spoiler résumé de l’épisode 1105 en avance – Alors que votre série est déprogrammée ce soir, que va-t-il se passer demain dans votre épisode inédit de « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du mercredi 15 mars 2023.







Publicité





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Mélissa et Enzo se réveillent ensemble, elle lui sert un café et lui demande s’il lui en veut. Il lui assure que non, Mélissa lui confie qu’elle ne supporte plus qu’on la touche. Enzo est convaincu qu’il lui faut juste du temps. Aya appelle Mélissa, elle lui demande de passer au commissariat dès qu’elle peut.







Publicité





A la ferme, Noémie a besoin que Ludo fasse les séances d’équithérapie pendant qu’elle prendra du temps pour Tom. Ludo s’en veut, il s’est laissé déborder par Tom.



Publicité





Au commissariat, Aya montre des photos à Mélissa et lui demande si elle reconnait quelqu’un. Elle lui montre Ralph, elle le reconnait sans aucun doute. La police se charge d’aller l’arrêter. Face à Manu et Aya, il nie avoir tourné ce genre de vidéos. Il dit être livreur et que ce n’est pas lui sur les vidéos. Ils lui montrent des photos de son tatouage, il finit par avouer mais dit que Mélissa était consentante. Ils l’interrogent sur James et Tresson. Il dit qu’il ne sait rien.

Noémie s’occupe de Tom et lui parle de son activité de maraichage bio. Tom préfèrerait l’accompagner, il n’aime pas travailler avec les chevaux. Elle ne peut pas et lui demande de s’occuper des écuries. Tom entre dans le box du cheval jugé dangereux. Rémi arrive et lui dit de sortir.

Dans le tram, Mélissa ne se sent pas bien, elle a l’impression que tout le monde la reconnait. Pendant ce temps là, Ralph signe sa déposition. Ils n’ont rien contre lui. Aya a contacté les autres femmes, qui refusent de témoigner.

Rémi parle avec Tom, il lui dit que Noémie et Ludo sont sympas et qu’il n’ait pas à plaindre. Tom se plaint de Ludo. A la coloc, Margot rejoint Akim, ils attendent Ludo et Noémie. Ils parlent de Tom, Akim pense que Ludo va galérer avec lui.

Florent retrouve Enzo, qui lui demande si l’enquête avance. Florent lui parle de l’interrogatoire qui n’a rien donné. Il lui explique qu’ils ont tout blindé et que c’est difficile, mais ils ne vont pas baisser les bras.

Noémie, Akim, Ludo et Margot passent la soirée ensemble. Ludo semble gêné en entendant Noémie et Akim plaisanter… Après avoir la soirée, Margot dit à Ludo qu’elle apprécie beaucoup Noémie. Elle l’interroge sur leur fin de relation, Ludo ment.

Au camping, Mélissa se confie à Inès, elle devient parano. Inès pense qu’elle doit rester quelques jours ici tranquille. Mais elle veut bouger, elle lui dit qu’elle doit agir en aidant à coincer James ! Elle veut retrouver d’autres victimes avec un appel à témoins. Pendant ce temps là, James retrouve Ralph. Il s’inquiète et veut arrêter, James refuse il veut qu’il assure les tournages pour lesquels il l’a payé.

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 31 mars 2023

VIDÉO Un si grand soleil du 15 mars extrait, Ludo a-t-il tourné la page Noémie ?

Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note