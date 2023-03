« Pékin Express : le choix secret » : qui a été éliminé ? (résumé et replay épisode 5 du 16 mars)

4.6 ( 9 )

« Pékin Express : le choix secret » résumé et replay de l’épisode 5 du jeudi 16 mars 2023 – C’est parti pour l’épisode 4 de Pékin Express. Nathalie et Angie ont échappé à l’élimination la semaine dernière mais elles vont avoir un handicap ce soir pour la quatrième étape.







Et ce handicap, c’est Etienne, ancien candidat parti sur abandon ! Il a le sort de Nathalie et Angie entre ses mains, il va devoir faire du stop et rechercher des logements à leur place !

Cette étape est synonyme de premiers pas au Paraguay, second pays traversé cette saison. L’étape démarre en calèche sur 1km, avec une tour de briques de bois. Quand la tour tombe la calèche doit s’arrêter ! Nathalie, Angie et Etienne finissent les premiers la mission calèche. Mais Etienne galère sur le stop et tout le monde les rattrape…







Toutes les équipes trouvent une voiture. Mais elles finissent par tomber sur « le panneau voiture interdite ». Ils doivent pousser une brouette avec 6 oeufs. A la clé, 2min de pénalités dès qu’un oeuf tombe !



Alexandra et Laura sont encore une fois 1ères. Alexandre et Chirine sont 2èmes, et Xavier et Céline sont 3èmes. Ces trois équipes se qualifient pour l’épreuve d’immunité.

Après une nuit chez l’habitant, place à l’épreuve d’immunité. Dans chaque binôme, un candidat doit attraper des cochons les yeux bandés, guidé par son partenaire. C’est Alexandra et Laura qui remportent cette immunité !

Place à la fin de l’étape mais avec une nouvelle règle : la roulette infernale, qui va donner une contrainte de stop à chaque fois que Stéphane fera sonner la balise ! Pour la première roulette, ils doivent communiquer qu’en chantant. Très compliqué pour trouver une voiture.

Alexandra et Laura sont bloquées avec Angie, Nathalie et Etienne. Immunisées, les deux soeurs décident de les aider et elles leur trouvent une voiture ! Nouveau tour de roulette, les binômes doivent continuer la course en silence.

Stéphane attend les candidats à Asuncion, la capitale. Clément et Emeline remportent cette étape et l’amulette d’une valeur de 10.000 euros. Paloma et Jason sont 2èmes et très déçus. Nathalie, Angie et Etienne sont derniers et donc en duel final. Et c’est Etienne qui doit le faire ! Avec le choix secret, c’est Paloma et Jason qui vont encore une fois en duel final !

Pékin Express, le duel final : et le binôme éliminé est…

Place au duel final. Jason affronte Etienne. Il s’agit de mots mêlés pour trouver un mot mystère pour repartir. Etienne est en galère… Il ne trouve que deux mots et trouve immédiatement le mot code : FRAISE ! Jason a trouvé beaucoup plus de mots mais pas le mot mystère. C’est seulement au 5ème mot que Jason trouve et peut repartir. Etienne et Jason cherchent une voiture au même moment ! Etienne repart finalement le premier. C’est Etienne qui arrive le premier, il qualifie donc Angie et Nathalie, qui sautent de joie.

Paloma et Jason ouvrent l’enveloppe noire… L’étape est éliminatoire, leur aventure s’arrête donc là.

Pékin Express : le choix secret, le replay de l’épisode 5

Si vous avez loupé ce cinquième épisode de Pékin Express, sachez que l’émission sera très vite disponible en replay sur sur 6play. Rendez-vous le jeudi 23 mars pour suivre l’épisode 6 !

