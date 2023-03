Un si grand soleil du 30 mars : Tresson tient Manu (résumé et vidéo épisode 1115 en avance)

4.6 ( 10 )

Un si grand soleil du 30 mars, spoiler résumé de l’épisode 1115 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain soir dans votre épisode inédit du feuilleton « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode de ce jeudi 30 mars 2023.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Eve interroge Manu, elle ne l’a pas entendu rentrer et l’a trouvé agité cette nuit. Eve pense qu’il est obsédé par l’enquête, Manu lui dit qu’il gère. Elle lui assure qu’elle est là pour partager les moments difficiles. De retour au commissariat, Manu avoue à Alex qu’il a menacé Tresson. Alex lui reproche de tout mélanger et d’être tombé dans le panneau quand il l’a provoqué. Aya arrive et explique à Manu qu’elle ne le dénoncera pas.







Eve appelle Dimitri au sujet d’une nouvelle mission. Ils doivent le rencontrer chez lui ce midi, Dimitri n’est pas dispo. Eve va y aller seule.



Enzo et Inès parlent à Mo de leur projet d’intervention de prévention au lycée pour partager la mauvaise expérience de Mélissa. Pendant ce temps là, Eve parle avec Sabine, qui hallucine que Manu n’est toujours pas au courant pour l’agence. Elle lui fait remarquer qu’elle lui ment depuis des mois…

Tresson appelle Levars pour lui parler de l’agression de Manu, il demande ce qui se passera s’il porte plainte. Levars lui explique que sans preuve, ce sera parole contre parole. Mais s’il a une preuve, le policier sera sanctionné. Il l’encourage à porter plainte.

Eve rencontre Mr Delclos, son nouveau client. Il est handicapé, il a perdu l’usage de ses jambes et se demande si sa femme le trompe.

Au commissariat, Becker fait le point avec Alex. Il n’a rien trouvé d’autre contre Tresson, tous les autres réalisateurs se couvrent entre eux. Pendant ce temps là, Eve prend des photos de la femme de son client. Elle explique ensuite l’affaire à Dimitri.

Enzo parle à Florent et Claire de l’intervention au lycée avec Inès, il ne se sent pas légitime. Claire et Florent pensent qu’au contraire un homme peut s’exprimer sur le sujet.

Dimitri parle à Victor de sa nouvelle mission. Dans la nuit, Manu ne trouve pas le sommeil. Il reçoit la vidéo de Tresson qui le tient…

