Un si grand soleil du 31 mars : Tresson fait chanter Manu (résumé et vidéo épisode 1116 en avance)

Un si grand soleil du 31 mars, spoiler résumé de l’épisode 1116 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain soir dans votre épisode inédit du feuilleton « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode de ce vendredi 31 mars 2023.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Tresson attend Manu devant le commissariat, il dit qu’il va porter plainte et montrer sa vidéo à ses collègues. Tresson menace Manu : il lui donne les images où on le voit sur le tournage d’une vidéo et en échange il ne portera pas plainte. Manu ne répond pas et s’en va, Tresson dit qu’il lui laisse 24h. Dans le commissariat, Alex conseille encore à Manu d’aller parler à Becker, il le soutiendra.







A l’hôpital, Evan reçoit un appel d’Elisabeth. Elle est intéressée par son projet de clinique privée mais il faut trouver d’autres investisseurs. Elle veut qu’ils revoient tout le dossier, OCI va débloquer 10.000 euros pour l’aider ! Evan la remercie de lui faire confiance. Elisabeth compte sur lui pour s’investir pleinement.



Au lycée, Louis dit à Robin qu’il a trouvé un champs pour leur soirée, où ils pourront faire autant de bruit qu’ils voudront. Ils décident d’aller repérer les lieux après les cours.

Manu annonce à Aya que la caméra de surveillance de Tresson les a filmés et qu’il les tient. Manu reconnait qu’il a dérapé, Aya leur dit qu’ils n’ont pas le choix : ils doivent parler à Becker. Manu pense que ça va foutre en l’air l’enquête.

Au lycée, Mo parle à Eve de la prévention autour de l’histoire de Mélissa. Elle a réussi à convaincre la proviseure. Eve lui parle de la souffrance de Manu…

A la galerie, Marc présente ses nouveaux clichés à Alix. Elle flashe sur l’une d’elles et lui propose une expo le mois prochain ! Marc trouve que c’est très rapide mais accepte. Il va devoir produire 20 nouveaux clichés ! Pendant ce temps, Louis et Robin sont sur les lieux. Ils adorent l’endroit.

Evan annonce à Alain la décision d’Elisabeth, il stresse à l’idée de refaire le dossier de présentation. Il craint de ne pas avoir les compétences. Alain pense qu’avec 10.000 euros il peut faire appel à des professionnels !

Au commissariat, Manu est face au disque dur contenant la preuve contre Tresson. Il reçoit un appel d’Eve, elle lui propose de venir le récupérer ce soir pour se faire un dîner en amoureux. Il refuse et dit avoir trop de travail. Eve aimerait l’aider, Manu l’envoie balader et raccroche.

Cécile parle à Christophe de l’enquête, elle pense qu’ils ont trouvé quelque chose. Christophe lui demande si ça va permettre de l’envoyer en prison, Cécile pense que non mais que ça peut relancer l’enquête. Elle reçoit un appel, elle doit filer.

Louis et Robin se perdent sur le chemin du retour, ils n’ont plus de réseau. La nuit tombe et ils se retrouvent face à deux hommes agressifs qui leur rappellent que c’est une propriété privée. L’un des hommes prend le téléphone de Robin et le frappe avant de leur dire de partir ! En partant de l’hôpital, Evan trouve Robin et Louis à l’accueil. Ils lui racontent tout.

Manu est avec Becker et Cécile, il leur raconte tout. Cécile lui reproche d’avoir mis l’enquête à mal, à cause de lui Tresson va bien s’en sortir. Cécile lui dit que si ça tenait qu’à elle, sa carrière de flic serait terminée !

