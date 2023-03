Un si grand soleil du 9 mars : Florent va défendre Mélissa (résumé et vidéo épisode 1102 en avance)

5 ( 3 )

Un si grand soleil du 9 mars, spoiler résumé de l’épisode 1102 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre épisode inédit de « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du jeudi 9 mars 2023.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Mélissa n’a pas dormi de la nuit, elle a les images en boucle dans sa tête. Inès pense qu’elle ne peut pas rester comme ça, elle doit dormir. Mais Mélissa est hantée par ce qu’elle a vécu… Inès pense que ça lui ferait du bien de reprendre le travail, elle lui dit qu’elle a parlé à Fabrice et qu’il s’est calmé. Mais Mélissa veut que personne ne la voit… Inès lui rappelle qu’elle est une victime, elle n’a pas à se cacher.







Johanna et Yann décident de passer la journée ensemble, Johanna va prendre un jour off et décaler ses rendez-vous. Margot annonce à Florent, Guilhem et Claudine que Johanna ne viendra pas.



Au commissariat, Aya parle à Manu du cas de Mélissa. Aya craint de ne rien pouvoir faire à cause du contrat qu’elle a signé et son droit à l’image qu’elle a cédé. Manu va l’aider.

Yann et Johanna se promènent, Johanna est ravie de ne pas travailler. Yann lui propose une expo, mais Johanna reçoit un appel du gros client qu’elle devait voir l’après-midi. Il n’a pas envie d’être reçu par Claudine. Johanna change d’avis, elle lui assure qu’elle sera là comme prévu.

Mo parle de Mélissa avec Eve. Elles regrettent que les ados soient exposés de plus en plus jeunes. Pendant ce temps là, Inès raconte toute la vérité à Enzo. Il regrette de l’avoir jetée quand elle est venue lui demander de l’argent.

La juge a été clémente avec Tom : il écope d’une peine de travaux d’intérêt général. Claudine lui explique que c’est sa dernière chance. Elle appelle ensuite Margot, qui lui dit que Johanna est finalement venue au rendez-vous. Elle croise le procureur, qui l’invite encore à dîner. Elle l’envoie balader et se sauve…

Enzo essaie d’appeler Mélissa mais il tombe sur sa messagerie. Kira rentre, Enzo l’envoie balader. Il lui explique que Mélissa s’est faite agresser. Kira lui conseille d’en parler à Florent. Au commissariat, Manu visionne les vidéos pour identifier les agresseurs de Mélissa. Aya a retrouvé la trace de James et le propriétaire de l’appartement où sont tournées les vidéos. Ils vont convoquer James.

Ludo et Noémie sont avec Claudine pour signer les papiers pour les tig de Tom. Noémie est inquiète, ça la stresse et c’est une grosse responsabilité. Ludo aime l’idée de lui laisser une chance.

Pendant ce temps là, Enzo raconte tout à Florent. Il propose d’être son avocat, Enzo lui explique qu’elle n’a pas d’argent mais Florent ne veut pas être payé.

James annonce à son boss que l’une des filles a porté plainte et qu’il est convoqué au commissariat. Il compte bien la faire payer dès qu’il saura qui c’est. Son boss lui dit qu’avec le contrat ça sera paroles contre paroles. Il doit la faire passer pour une menteuse, il lui dit qu’ils sont intouchables.

VIDÉO Un si grand soleil du 9 mars extrait, Florent va défendre Mélissa

Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.

