« La malédiction de Provins » : histoire et interprètes du téléfilm de France 3 ce soir (9 mars)

« La malédiction de Provins » : histoire et interprètes du téléfilm de France 3 ce soir – Ce jeudi 9 mars 2023, France 3 rediffuse une énième fois le téléfilm « La malédiction de Provins », porté par Thierry Neuvic et Anne Caillon.







A voir ou revoir dès 21h10 sur la chaîne ou en avant-première, streaming vidéo puis replay sur France.TV







« La malédiction de Provins » : l’histoire

Renan Thomas met en scène le nouveau spectacle des Remparts, l’une des plus grosses attractions touristiques de la fameuse cité médiévale ! Mais, en pleine représentation, le metteur en scène est poignardé par une véritable dague médiévale. S’il n’est pas mortellement touché, l’assassin, lui, a pris la fuite… Le capitaine Patrick Robin débarque sur la scène de crime et tombe nez à nez avec Karine Demarle, capitaine au 36, mais aussi son ex-femme. Ils vont devoir faire équipe le temps de résoudre cette affaire. Une collaboration qui ravive les souvenirs et les sentiments…

Interprètes et personnages

Thierry NEUVIC (PATRICK ROBIN), Anne CAILLON (KARINE DEMARLE), Gil ALMA (GRÉGOIRE), Stéphan GUÉRIN-TILLIÉ (RENAN THOMAS), Julie-Anne ROTH (CHLOÉ MEDARD), Grégoire OESTERMANN (MARTIN DESMARAIS)



La bande-annonce

Et on termine comme souvent avec les images, celles de la bande-annonce.

🔍 Un polar aux couleurs médiévales… « 𝗟𝗮 𝗺𝗮𝗹𝗲́𝗱𝗶𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲 𝗣𝗿𝗼𝘃𝗶𝗻𝘀 » avec Thierry Neuvic et Anne Caillon, c'est demain à 21.10 ! pic.twitter.com/MMTFJqxMfW — France 3 (@France3tv) May 25, 2022

Un polar aux couleurs médiévales…ce soir dès 21h10 sur France 3 ou en replay sur France.TV

