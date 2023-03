Un si grand soleil spoiler : le meurtrier de Mélissa dénoncé (VIDÉO épisode du 21 mars)

4.6 ( 11 )

Un si grand soleil infos à l’avance de l’épisode du 21 mars 2023 – Mélissa va mourir la semaine prochaine dans votre feuilleton de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, la jeune femme va être retrouvée assassinée…







Manu se charge d’annoncer la terrible nouvelle à Aya, qui est sous le choc. Elle est révoltée qu’ils n’aient pas réussi à protéger la jeune femme après sa plainte. Et elle reproche au parquet d’avoir classé l’affaire sans suite…

Alex débarque et annonce à Manu et Aya que Tresson a appelé pour dénoncer James du meurtre de Mélissa !

Un si grand soleil, extrait vidéo de l’épisode 1109 du 21 mars 2023 : le meurtre de Mélissa déjà élucidé



