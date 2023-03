Un si grand soleil spoilers : Tresson arrêté, Manu dérape, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 27 au 31 mars 2023)

5 ( 7 )

Un si grand soleil spoilers, les résumés et la bande-annonce du 27 au 31 mars 2023 – Qu’est-ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes déjà curieux d’en savoir plus, c’est le moment ! En effet, Stars Actu vous dévoile un aperçu avec les résumés de la semaine à venir.







ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







La semaine prochaine, Tresson est arrêté par la police, qui organise une confrontation avec James. Mais la police n’a aucune preuve contre Tresson et celui-là risque bien de s’en sortir tranquille… Il provoque Manu jusqu’à ce qu’il dérape en le menaçant avec son arme !

De son côté, Evan rencontre Elisabeth dans le but qu’elle investisse dans son projet de clinique privée.

Quant à Eve et Dimitri, ils ont une nouvelle mission tentation.

Lundi 27 mars 2023, épisode 1112 : Tresson est arrêté, et sa confrontation avec James Berry pourrait bien tourner au pugilas. De son côté, Christophe met en garde Ludo : est-il certain qu’il n’a plus aucun sentiment pour Noémie ?

Mardi 28 mars 2023, épisode 1113 : Mis face à ses mensonges, Tresson ne se démonte pas. Pendant la perquisition dans ses bureaux, il fait tout pour pousser Manu à bout. A l’hôpital, Alain propose à Evan de le mettre en contact avec Elisabeth, qui pourrait être intéressée d’investir dans son projet de clinique privée.

Mercredi 29 mars 2023, épisode 1114 : Elisabeth teste Evan pour savoir si elle va décider d’investir ou non dans son projet de clinique privée. De son côté, Manu supporte de moins en moins cette enquête sur l’agression de Mélissa. A tel point qu’il pourrait bien sévèrement déraper…

Jeudi 30 mars 2023, épisode 1115 : Manu est en plein dilemme : doit-il avouer à Becker son dérapage ou ne rien dire ? Parallèlement, une nouvelle affaire démarre pour l’agence de tentation d’Eve, Dimitri et Claudine.

Vendredi 31 mars 2023, épisode 1116 : Manu est pris au piège par Tresson, qui menace de le balancer. Manu cèdera-t-il à cet odieux chantage ? De leur côté, Robin et Louis ont découvert le spot parfait pour leur fête, mais le repérage tourne court…



Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et rendez-vous sur france.tv pour voir ou revoir les épisodes.

