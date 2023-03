Un si grand soleil spoiler : Manu prêt à tuer Tresson ! (VIDÉO épisode du 29 mars)

5 ( 9 )

Un si grand soleil infos à l’avance de l’épisode du 29 mars 2023 – Manu va être sur le point de déraper la semaine prochaine dans votre série quotidienne « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, il va déraper face à la provocation ultime de Tresson…

Face à Manu et Aya, Tresson se vante d’être passé entre les mailles du filet et joue la carte de la provoc au sujet des jeunes femmes comme Mélissa. Et Tresson a le mot de trop en parlant de la fille de Manu !







Résultat, Manu ne supporte pas d’entendre Tresson évoquer Camille. Il s’en prend à lui et le menace avec son arme. Manu va-t-il aller jusqu’à tuer Tresson ?

Un si grand soleil, extrait vidéo de l’épisode 1114 du 29 mars 2023 : Manu dérape face à Tresson



Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.

