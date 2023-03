Un si grand soleil spoilers : Tresson disparait, Inès s’en va, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 3 au 7 avril 2023)

5 ( 6 )

Un si grand soleil spoilers, les résumés et la bande-annonce du 3 au 7 avril 2023 – Que va-t-il se passer à Montpellier la semaine prochaine dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes déjà curieux d’en savoir plus, c’est le moment ! En effet, Stars Actu vous dévoile un aperçu avec les résumés de la semaine à venir.







ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







La semaine prochaine, on peut vous dire que Robin et Louis sont dans de sales draps ! Beaufort a porté plainte avant eux et le passé judiciaire de Louis refait surface… Chloé et Evan cherchent à trouver un accord à l’amiable.

Manu donne sa démission à Becker et Tresson disparait… On retrouve du sang dans son bureau ! Mais ce que personne ne sait, c’est que Christophe lui a rendu une petite visite…

De son côté, Inès décide de partir vers une nouvelle vie à Madrid. Un départ qui brise le coeur de Gary.

Un si grand soleil spoilers les résumés du 3 au 7 avril 2023

Lundi 3 avril 2023, épisode 1117 : Suite à leur agression Robin et Louis vont porter plainte. Mais il semblerait que leur agresseur ait eu la même idée… De son côté, Manu prend une lourde décision qui pourrait mettre fin à sa carrière dans la police…

Mardi 4 avril 2023, épisode 1118 : Alors que l’on découvre que Tresson a disparu mais qu’une goutte de sang a été retrouvée dans son bureau, Dimitri rencontre, en tant que tentateur, sa nouvelle cible : Aline. Une séduisante femme qui ne le laisse pas insensible…

Mercredi 5 avril 2023, épisode 1119 : Manu a posé sa démission et enrage de ne pouvoir plus rien faire pour coffrer Tresson. De son côté Dimitri commence sa nouvelle mission de tentateur.

Jeudi 6 avril 2023, épisode 1120 : Le passé judiciaire de Louis ressurgit et pourrait bien obliger ses parents à chercher un accord à l’amiable avec Beaufort. Manu est réintégré et va faire une découverte surprenante…

Vendredi 7 avril 2023, épisode 1121 : Dimitri réussit parfaitement sa mission de tentateur… Trop, peut-être ? Quant à Inès, elle quitte Montpellier pour partir vivre à Madrid. Gary la laissera-t-il partir ?



VIDÉO Un si grand soleil la bande-annonce du 3 au 7 avril 2023

vidéo à venir

