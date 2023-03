Vendredi tout est permis du 31 mars 2023 : les invités d’Arthur ce soir sur TF1

5 ( 6 )

Vendredi tout est permis du 31 mars 2023 : qui sont les invités d’Arthur ce soir ? Ce soir en deuxième partie de soirée sur TF1, retrouvez un nouveau numéro inédit de « Vendredi tout est permis ». On vous propose de découvrir dès maintenant quels invités seront aux côtés d’Arthur pour ce retour des inédits de VTEP !







Publicité





A suivre juste après « Le grand concours », dès 23h55, sur TF1 et en replay sur MYTF1.







Publicité





Vendredi tout est permis du 31 mars 2023, les invités

Fous-rires garantis ce soir avec : Maëva Coucke, Elodie Arnould, Jimmy Labeeu, Zatis, Jhon Rachid, Issa Doumbia, Ilyes Djadel, et Viktor Vincent !

Notre joyeuse bande relèvera avec humour et dérision les défis de l’émission : Speed Quiz, Photomime, et le décor penché. Vous l’aurez compris, ce vendredi encore, tout est permis et la bonne humeur, garantie !



Publicité





Vendredi tout est permis, extrait vidéo du 31 mars 2023

En attendant ce soir, petit extrait vidéo de ce qui vous attend.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note