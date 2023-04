Annika du 9 avril : vos épisodes ce soir sur France 3

5 ( 1 )

Annika du 9 avril 2023 – Ce dimanche soir à la télé, France 3 lance une toute nouvelle série, « Annika ». Au programme, les trois premiers épisodes inédits de la saison 1.







Publicité





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne puis replay sur France.TV.







Publicité





Annika, présentation de la série

Le commandant Annika Strandhed, brillante enquêtrice de descendance norvégienne, retourne dans sa ville natale de Glasgow pour diriger la brigade criminelle maritime, où elle est chargée de résoudre les meurtres inexpliqués commis sur les rives écossaises.

Intuitive et instinctive, Annika a un faible pour les références littéraires, historiques et tirées des sagas nordiques. Une passion qui est loin d’être partagée par son équipe, mais qui s’avère très utile quand il s’agit de résoudre les enquêtes.

Alors qu’elle mène de front sa vie professionnelle et sa vie personnelle de mère célibataire, Annika fait des téléspectateurs ses confidents, en partageant face caméra et avec une bonne dose d’ironie ses observations sur le monde.

Annika du 9 avril 2023 : vos épisodes de ce soir

Épisode 1 : Fraîchement promue commandant, Annika Strandhed enquête sur la mort d’un homme repêché dans le fleuve. La victime a été retrouvée avec un harpon planté dans le crâne. Très vite, les soupçons de la police se portent sur Finlay Morris, un cousin de la victime. Mais pourquoi aurait-il tué celui qu’il considérait comme son père ?



Publicité





Épisode 2 : Le cadavre de Ronnie Kidd est découvert sur un bateau à la dérive, le « Valkyrie ». Alors que Michael s’apprête à examiner le bateau, celui-ci explose. La divisionnaire Oban envoie Annika, Tyrone et Blair enquêter sur l’île de Bute, où Ronnie vivait et travaillait comme professeur d’arts plastiques. Annika embarque avec elle sa fille Morgan, qui a été renvoyée de son lycée…

Épisode 3 : L’équipe est appelée sur les rives du loch Katrine, principal réservoir de Glasgow, où le biochimiste Murdo Sterling est retrouvé mort. Alors que l’équipe découvre une vie marquée par la débauche, l’infidélité, les mensonges et l’escroquerie, il apparaît clairement qu’on a affaire à une forme de parasite comparable à ceux qui polluaient l’eau de la pièce d‘Ibsen Un ennemi du peuple, qui hante l’esprit d’Annika tout au long de l’enquête.

Avec Nicola Walker (Commandant Annika Strandhed), Jamie Sives (Capitaine Michael McAndrews), Katie Leung (Lieutenant Blair Ferguson), Ukewli Roach (Capitaine Tyrone Clarke), Kate Dickie (Commandant divisionnaire Diane Oban), Sylvie Furneau (Morgan Strandhed)

Annika du 9 avril 2023 : la bande-annonce

🔍 Vous ne la connaissez pas encore, mais vous allez l'adorer ! Votre nouvelle série « 𝗔𝗻𝗻𝗶𝗸𝗮 » est à découvrir demain à 21.10 ! pic.twitter.com/TYPha5CFMf — France 3 (@France3tv) April 8, 2023

« Annika » arrive ce soir à partir de 21h10 sur France 3.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note