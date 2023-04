C à vous du 26 avril 2023 : invités et sommaire ce soir sur France 5

5 ( 7 )

C à vous du 26 avril 2023, invités et sommaire – Ce mercredi soir et comme chaque jour sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.







C à vous du 26 avril 2023 : le sommaire

🔵 📌 Accessibilité, emploi, inclusion… le gouvernement promet des “annonces fortes” sur le handicap à l’occasion d’une conférence nationale. On en parle avec Dominique Farrugiadom, acteur, producteur et réalisateur, atteint de sclérose en plaque

🔵 📌 Gaëlle Pietri rend hommage à son ex-compagnon, Gaspard Ulliel, dans son livre “Le temps de te dire adieu”, paru aujourd’hui aux Editions Grasset

🔵 🎵 Dans le live de C à vous : Philippe Lavil présente son nouvel album “Sous le même soleil”

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Chef Julien Dumas, Relais & Châteaux Saint James Paris

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Marina Carrère Dencausse pour ses livres “En finir avec la fatigue” et “Stop aux toxiques”, parus aux éditions Larousse, ainsi que pour l’émission “Enquête de santé – recherche médecins désespérément”, diffusée mardi 16 mai à 21 heures sur France 5

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mercredi 26 avril 2023 à 19h sur France 5.



