Ici tout commence spoiler : la demande en mariage de Lisandro (vidéo épisode du 1er mai)

Ici tout commence spoiler – Même si Théo va lui mettre des batons dans les rouges, Lisandro va bel et bien faire sa demande en mariage à Anaïs dans votre série de TF1 « Ici tout commence » ! En effet, dans quelques jours, Lisandro prend son courage à deux mains et donne rendez-vous à Anaïs dans le parc de l’institut…

Lisandro lui fait une belle déclaration d’amour et lui dit qu’il n’imagine pas sa vie sans elle.







Lisandro se met à genoux et demande à Anaïs si elle veut bien devenir sa femme ! Anaïs semble bouleversée et indécise… Que va-t-elle répondre à la demande en mariage de Lisandro ?

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 654 du 1er mai 2023, Lisandro fait sa demande



