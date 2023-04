Demain nous appartient du 13 avril : Charlie complice de Jules (résumé + vidéo épisode 1404 en avance)

5 ( 10 )

Demain nous appartient du 13 avril 2023, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1404 de DNA – Charlie devient complice de Jules ce soir dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, elle décide de ne pas le balancer à la police et lui donne de l’argent pour partir en cavale !







Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Demain nous appartient du 13 avril 2023 – résumé de l’épisode 1404

Jules part complètement en vrille à Sète. Il est notamment responsable de l’accident de Nordine. Jules a monté ce plan pour venir en aide à sa mère. Mais, ça ne s’est pas déroulé comme prévu… Charlie est convoquée au commissariat et elle décide de couvrir Jules. Elle lui donne de l’argent et lui laisse la moto de Sylvain !

L’espoir renaît pour Nordine. La blague de Noor met Gabriel dans tous ses états. Et Audrey est prête à faire la demande de sa vie.



Demain nous appartient du 13 avril 2023 – extrait vidéo de l’épisode

