Top Chef : qui a été éliminé lors de l’épisode 7 du 12 avril ? (résumé + replay)

Top Chef éliminé du 12 avril 2023 – Qui a été éliminé hier soir à l'issue de l'épisode 7 de la saison 14 de l'émission culinaire « Top Chef » ? Philippe Etchebest, Paul Pairet et Glenn Viel ont fait leur choix !







Et à l’issue de ce 7ème épisode spécial économies, c’est Léo Renusson qui a été éliminé.







Épreuve qualificative

Les candidats devaient faire leurs courses au marché afin de réaliser une entrée, un plat et un dessert. Mais attention, ils devaient choisir leurs produits de la façon la plus économique possible : le candidat qui avait dépensé le plus d’argent ne pourra pas cuisinier et ira directement en épreuve éliminatoire ! Pour les autres, à partir de leur panier économique, ils devaient réaliser une assiette gastronomique et tenter de convaincre un jury étoilé : Fanny Rey, Arnaud Lallement, Christopher Coutanceau et Franck Putelat.

Pour les entrées, c’est Jean qui a fait le panier le plus cher. Il ne pouvait donc pas cuisiner et va directement en épreuve éliminatoire ! Carla et Alexandre s’affrontaient. Et c’est Carla qui s’est qualifiée pour la semaine suivante !

Du côté des plats, c’est Léo qui a fait le panier le plus cher. Mathieu et Albane s’affrontaient donc. C’est Mathieu qui a réalisé le meilleur plat et s’est qualifié.

Et enfin pour les desserts, c’est Jérémie qui ne cuisine pas. Sarika affrontait Hugo et c’est Sarika qui s’est qualifiée !

Épreuve éliminatoire

Un nouveau défi, lancé par le chef doublement étoilé Jérôme Banctel, attendait les candidats en épreuve éliminatoire : Jean, Alexandre, Léo, Albane, Jérémie et Hugo. À la tête des cuisines d’un palace parisien, le chef Banctel s’est amusé avec un produit populaire et peu cher : le poireau. Après de nombreuses recherches, il a réussi à élaborer une technique totalement inédite qui lui permet de proposer à sa carte une recette qu’il est le seul à maîtriser à travers le monde : le poireau soufflé. C’est donc ce challenge qu’il a lancé aux candidats : faire souffler un produit simple pour en proposer une version inédite et jamais vue. Et à l’issue de cette épreuve, c’est Léo qui est éliminé.



Top Chef du 12 avril : Léo Renusson éliminé

Et c’est finalement Léo Renusson qui a été éliminé à l’issue de cette soirée de Top Chef. Et comme cette année les éliminés ont une seconde chance, il a du affronter Danny (éliminé de l’épisode 2) dans « La brigade cachée ». Mais Danny s’en est encore une fois sorti ! Léo a donc définitivement quitté l’aventure.

Rendez-vous le mercredi 19 avril à 21h10 sur M6 pour suivre l’épisode 8. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, elle est dispo en replay gratuit sur 6play.

