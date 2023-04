Demain nous appartient du 28 avril : Benoit enfin arrêté (résumé en avance épisode 1415 DNA)

3.8 ( 31 )

Demain nous appartient du 28 avril 2023, spoiler résumé de l’épisode 1415 en avance – Vendredi dans votre épisode de votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient », c’est enfin la fin pour Benoit ! Le monstre d’Argenteuil est arrêté par la police !







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Benoit arrêté, c’est la fin pour le monstre d’Argenteuil

Bruno est à l’hôpital. Karim l’interroge suite à l’agression de la veille. Bruno explique comment ça s’est passé. Il s’est fait frapper par derrière alors qu’il rentrait chez sa fille Julie, il a perdu connaissance. Bruno est convaincu d’avoir déjà vu son agresseur au Spoon, il l’identifie sur une photo montrée par la police : il s’agit bien de Benoit ! Nathan pense que son père fait erreur mais Karim les informe qu’il s’agit de leur principal suspect.

Nathan explique qu’il a retrouvé son père dans le noir, attaché à un fauteuil. Il a frappé l’homme qui le retenait mais celui-ci a réussi à s’enfuir. Nathan explique à Karim qu’il l’a blessé et qu’il avait du sang sur ses vêtements.

La police se rend chez Julie pour récupérer les vêtements de Nathan mais elle les a déjà lavés… Ils récupèrent ses baskets, qui ont eu du sang. Plus tard, le résultat adn prouve que c’est bien le sang du monstre d’Argenteuil.

Bruno remercie Nathan de lui avoir sauvé la vie et s’excuse pour le mauvais père qu’il a été.

Lisa prend le téléphone de sa co-détenue pour appeler Georges et lui parler de la visite de Benoit la veille. Il va quitter Sète ! Une course contre la montre s’engage alors. Mais la police se fait piéger, Benoit a payé un homme pour se faire passer pour lui ! Ils décident d’aller voir Lisa en prison, qui a une idée… Et grâce à elle, c’est finalement sur le port de Sète que la police finit par retrouver Benoit, qui s’apprêtait à fuir en bateau ! Il ne peut rien faire, c’est terminé.

Chloé, sous le choc de savoir que c’était Benoit le tueur, décide d’aller marcher. Elle découvre un mystérieux adolescent blessé dans un arbre…



Les enfants Roussel vont organiser le mariage d’Audrey et Damien

Audrey et Damien sont réconciliés mais ils décident de faire un petit mariage intime. Jack décide de prendre les choses en main, il voudrait tout organiser pour eux et leur faire la surprise avec sa soeur et ses frères. Audrey et Damien finissent par accepter.

Jordan en discute avec Judith, qui a l’idée de faire le mariage dans un vignoble.

Sébastien avoue ce qu’il ressent à Marianne

Au Spoon, Mona invite Sébastien à boire un verre mais il n’est pas intéressé et préfère s’éclipser. Marianne vient voir Sébastien à son bureau, la veille Renaud lui a fait une crise de jalousie quand il l’a appelée… Sébastien décide de confier à Marianne qu’elle lui plait ! Elle préfère partir et elle va au mas, où elle boit un peu trop de vin blanc. Renaud la retrouve endormie à son bureau et remarque qu’elle boit un peu trop souvent ces derniers temps…

