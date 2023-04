Les 12 coups de midi du 25 avril : Céline continue, rien de plus sur l’étoile mystérieuse

5 ( 10 )

Les 12 coups de midi du 25 avril 2023, 43ème victoire de Céline – Céline est toujours Maître de Midi dans le jeu de TF1 « Les 12 coups de midi ». Elle n’a pas brillé ce mardi puisqu’elle a encore une fois buté sur une question du Coup de Maître et n’a donc remporté que 1.000 euros à partager avec un téléspectateur.

Céline stagne et sa cagnotte est aujourd’hui à 194.082 euros de gains et cadeaux.







Les 12 coups de midi du 25 avril 2023, rien de plus sur l’étoile mystérieuse

Toujours pas de nouvel indice sur l’étoile mystérieuse, et ça commence à faire long ! On a donc toujours que la photo de fond : le Capitole, à Washington aux Etats-Unis. Mais qui se cache sur cette étoile mystérieuse ? Réponse sur notre article ici. Toujours pas de proposition pour Céline ce mardi midi puisqu’elle n’a pas fait de Coup de Maître !

Noms proposés pour cette étoile : Minnie, Laure Manaudou

Les 12 coups de midi du 25 avril, vidéo replay

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce mardi midi, voici la vidéo du replay.



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1

