« N’oubliez pas les paroles » : la finale du tournoi des maestros 2023 ce soir sur France 2 (28 avril)

« N’oubliez pas les paroles » la finale du tournoi des maestros 2023 au programme TV de ce vendredi 28 avril – Place à la grande finale du Tournoi des maestros de « N’oubliez pas les paroles » ce vendredi soir sur France 2 !







Rendez-vous ce soir dès 21h10 sur France 2 ou en replay sur France.TV







« N’oubliez pas les paroles » la finale tournoi des maestros 2023 ce 28 avril

Compétition incontournable du printemps, Le Tournoi des maestros s’achève ce soir avec ce dernier prime à l’issue duquel nous connaîtrons les grands vainqueurs de cette édition 2023.

Réunis en 6 équipes de 3 candidats, les 18 Maestros ont tenté de se qualifier pour cette grande finale lors de matchs qui ont mis leurs connaissances, leur mémoire et leur cohésion de groupe à rude épreuve !

Après une première manche pour départager les 3 équipes finalistes qui se sont qualifiées successivement ces 3 dernières semaines, les deux meilleures d’entre elles s’affronteront lors de duels et défis collectifs. L’équipe qui s’imposera à l’issue de cet ultime match accèdera à la grande finale et chantera pour tenter de remporter jusqu’à 100.000 euros au profit de la Fondation Abbé Pierre.

Les Maestros de l’équipe victorieuse remporteront, eux, un week-end en famille plein d’aventures.

Qui sont les candidats finalistes ? Quelles sont les équipes ?

Équipe n°1 : Renaud, Jérémy, Manon

Équipe n°2 : Caroline, Caroline et Arsène

Équipe n°3 : Margaux, Louis, Violaine



Bande-annonce

Rendez-vous demain soir à 21:10 pour la finale du Tournoi des #Maestro 2023 avec @nagui.

Les maestros joueront pour la fondation @Abbe_Pierre

On se retrouve sur @france2tv à 21:10#NOPLP pic.twitter.com/n3p1Y06AwX — NOPLP Officiel (@NOPLPoff) April 27, 2023

