Demain nous appartient spoiler : Nathan va-t-il mourir ? (vidéo épisode du 10 avril)

Demain nous appartient spoiler infos à l’avance de l’épisode du 10 avril 2023 – Nathan va se mettre en grand danger pour aider la police la semaine prochaine dans votre feuilleton « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, il doit piéger un suspect et il est équipé pour que la police puisse tout entendre…

Mais Nathan flippe et a un comportement suspect… Il se fait démasquer et finit au sol, inconscient !







Oreillette, gilet pare-balle… Vous l’aurez compris, Nathan est en mission secrète. Depuis le camion d’observation, Martin tente de le rassurer. Mais, pris de panique, Nathan fait échouer le plan… Il se fait frapper et se retrouve au sol. Nathan va-t-il mourir ?

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoiler : le comportement suspect de Lisa (vidéo épisode du 7 avril)

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1401 du 10 avril 2023 : Nathan en grand danger

