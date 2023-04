Demain nous appartient spoiler : Lisa prête à tuer Benoit (vidéo épisode du 12 avril)

5 ( 13 )

Demain nous appartient spoiler infos à l’avance de l’épisode du 12 avril 2023 – Benoit a bien été enlevé par Lisa dans votre feuilleton de TF1 « Demain nous appartient », comme on était les premiers à vous le révéler. Mais alors que l’enlèvement remonte déjà à une semaine, que va faire Lisa de Benoit ?

Dans quelques jours, alors qu’elle essaie toujours de faire avouer ses crimes à Benoit, Lisa est sur le point de déraper…







Benoit n’était pas parti volontairement, il a bien été enlevé. Et, la responsable est Lisa. Elle est toujours persuadée qu’il est le monstre d’Argenteuil. Elle cherche à l’affaiblir et à le faire passer aux aveux… Benoit résiste et continue de jurer qu’il est innocent, Lisa devient dangereuse et pourrait bien le tuer !

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1403 du 12 avril 2023 : Lisa prête à tuer Benoit

