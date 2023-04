Demain nous appartient spoiler : Lisa libérée de prison (vidéo épisode du 1er mai)

4.7 ( 12 )

Demain nous appartient spoiler infos à l’avance de l’épisode du 1er mai 2023 – Après l’arrestation de Benoit, Lisa va enfin retrouver sa liberté dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, Lisa va pouvoir sortir de prison et retrouver Amel et Victoire !

Lisa est encore marquée par ce qu’elle a vécu ces dernières semaines et elle ne sait pas si elle retrouvera son travail…







Publicité











Publicité





Mais Amel et Victoire sont là pour la soutenir et la rebooster. L’essentiel, c’est que le monstre d’Argenteuil est maintenant derrière les barreaux et qu’elle est libre ! Les trois jeunes femmes sont soulagées et vont pouvoir rentrer à la maison. Lisa veut juste faire quelque chose avant de rentrer…

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient du 28 avril : Benoit enfin arrêté (résumé en avance épisode 1415 DNA)

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1416 du 1er mai 2023 : Lisa sort de prison

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur myTF1 en cliquant ici.



Publicité





Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.7 / 5. Nombre de notes : 12 Aucune note