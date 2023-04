Demain nous appartient spoilers : les résumés jusqu’au 21 avril 2023

4.6 ( 10 )

Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 17 au 21 avril 2023 – Si vous êtes fan de la série de TF1 « Demain nous appartient » et impatient de savoir ce qui vous attend dans les prochaines semaines, c’est le moment ! En effet, Stars-Actu.fr vous permet d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine du lundi 17 au vendredi 21 avril 2023.







Et on peut déjà vous dire que Amel comprend que Lisa lui a encore menti. Elle décide de la confronter alors qu’au commissariat, le comportement de Lisa intrigue également…







Audrey et Damien doivent se marier mais rien ne se passe comme prévu… De leur côté, Jack et Rayane veulent passer un cap. Et alors qu’il a choisi de protéger Jules, Martin culpabilise…

Demain nous appartient spoilers, les résumés pour la semaine du 17 au 21 avril 2023

Lundi 17 avril (épisode 1406) : Jules est prêt à mourir pour sa mère. Nordine sort de ses gonds. Amel confronte Lisa à ses mensonges. La cuisine du Spoon se transforme en bain de sang.

Mardi 18 avril (épisode 1407) : La culpabilité de Martin le ronge. Jules n’est pas prêt à accepter sa défaite. Victoire sort le grand jeu pour son rendez-vous. Le comportement de Lisa soulève les suspicions de ses collègues.

Mercredi 19 avril (épisode 1408) : Les policiers tombent des nues. Lisa doit faire face aux conséquences de ses actes. Le mariage de rêve d’Audrey se transforme en cauchemar. Jack et Rayane sont à la recherche de la première fois parfaite.

Jeudi 20 avril (épisode 1409) : Les enquêteurs reçoivent des lettres inquiétantes. Lisa peut compter sur le soutien de Victoire. Pour Rayane, l’amour rend amnésique. Gabriel a beaucoup à prouver à Stéphane.

Vendredi 21 avril (épisode 1410) : Le tueur en série fait de nouvelles victimes. Les enquêteurs se laissent convaincre par la théorie de Lisa. Pour Audrey et Damien, le divorce pourrait précéder le mariage. L’arroseur est arrosé au repas d’anniversaire de Stéphane.



