Demain nous appartient spoilers : la mort d’Alma, les résumés jusqu’au 7 avril 2023

Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 3 au 7 avril 2023 – Si vous êtes fan du feuilleton quotidien « Demain nous appartient » et impatient d’en savoir plus sur ce qui vous attend prochainement, c’est le moment ! En effet, Stars-Actu.fr vous permet d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine du lundi 3 au vendredi 7 avril 2023.







Et on peut déjà vous dire qu’un personnage principal va mourir !







En effet, Alma va mourir à la fin du mois de mars, laissant Benjamin et Audrey dans une profonde tristesse. Et le tueur en série va finalement réussir à s’enfuir et quitter Sète !

Les Perraud vont se retrouver dans la tourmente, Sébastien va être agressé. Raphaëlle trouve du soutient auprès de Martin. Mais celui-ci doit faire face au retour d’une femme qui a beaucoup compté…

Demain nous appartient spoilers, les résumés pour la semaine du 3 au 7 avril 2023

Lundi 3 avril (épisode 1396) : Martin est sur la piste de l’agresseur de Sébastien. Raphaëlle est prise pour cible. Une photo sexy met Bart dans tous ses états. Le tueur en série s’est échappé de Sète.

Mardi 4 avril (épisode 1397) : Les Perraud sont encore pris pour cible. Raphaëlle cherche du réconfort auprès de Martin. Anna et Karim s’accordent une dernière chance. A la soirée de Charlie, Jules frappe un grand coup.

Mercredi 5 avril (épisode 1398) : Sébastien remet les pendules à l’heure avec Martin. Une intervention vire au drame pour un policier. Jules continue de semer la zizanie. Bart fait face à une très mauvaise surprise.

Jeudi 6 avril (épisode 1399) : La vie de Nordine ne tient qu’à un fil. Martin est confronté par une femme de son passé. Des visions d’espoir apaisent la peine d’Audrey et de Benjamin. Bart et Adèle sont incapables de passer à autre chose.

Vendredi 7 avril (épisode 1400) : Nathan retombe malgré lui dans ses vieux travers. Raphaëlle est très déçue par Martin. Victoire pense avoir découvert le secret de Lisa. Jack ne veut plus laisser Rayane dans le flou.



