Enquête Exclusive du 9 avril 2023 : sommaire du numéro inédit ce soir sur M6

5 ( 5 )

Enquête Exclusive du 9 avril 2023, le sommaire Ce dimanche soir et comme chaque semaine, Bernard de la Villardière vous donne rendez-vous dès 23h25 sur M6 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Enquête exclusive ». Cette semaine, elle a pour thème « Voitures d’occasion : enquête sur les dérives d’un marché sous haute tension ».







Publicité





Votre magazine sera ensuite disponible en replay et en streaming sur 6Play.







Publicité





Enquête Exclusive du 9 avril 2023 : votre émission en résumé « Voitures d’occasion : enquête sur les dérives d’un marché sous haute tension »

Le marché du véhicule d’occasion bat aujourd’hui tous les records : six millions de voitures vendues en France en 2021 et une hausse des prix de 30 %. Une situation inédite due à la crise sanitaire et à la guerre en Ukraine. Pénurie de composants, problème de logistique, de main d’œuvre, les délais d’attente pour une voiture neuve ont été multipliés par trois. Et le marché de l’occasion explose. Résultat, les escrocs n’ont jamais été aussi nombreux. Et inventifs !

Chaque année en France, 600 000 voitures d’occasion seraient touchées par l’arnaque au compteur kilométrique. Nos journalistes ont enquêté sur ces filières qui font baisser le kilométrage afin de gonfler artificiellement la valeur des véhicules. Ils ont aussi découvert que, sur internet, de nombreux garagistes proposent cette manipulation contre quelques centaines d’euros.

Une de nos équipes s’est rendue au Bénin, en Afrique de l’Ouest, pour rencontrer ceux que l’on surnomme « les brouteurs », ces cyber-délinquants spécialisés dans l’arnaque à la voiture d’occasion d’un pays à l’autre. Grâce à des méthodes parfaitement rodées, ils font des milliers de victimes par an en vendant des voitures qui n’existent pas.

Autre phénomène face la demande, l’inquiétante progression des épaves roulantes, appelées également « cercueils roulants ». De plus en plus d’épaves seraient maquillées par des garagistes peu scrupuleux, puis remises sur nos routes avec la complicité de contrôleurs techniques corrompus. Les contrôles de l’État sont encore insuffisants et les associations d’automobilistes tirent la sonnette d’alarme.

Le marché du luxe n’échappe pas à cette folie de l’occasion. Chez Ferrari, Rolls Royce ou Lamborghini, il faut parfois trois ans d’attente pour un véhicule neuf. Certains modèles, tout juste sortis de l’usine, prennent immédiatement 20 % de valeur en plus. Et vu la hausse du nombre de riches clients, le marché de la voiture d’occasion de luxe fait aujourd’hui la fortune des revendeurs spécialisés.

Enquête Exclusive du 9 avril 2023, extrait vidéo

vidéo à venir



Publicité





« Enquête exclusive », c’est ce soir dès 23h10 sur M6.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note