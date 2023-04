Envoyé Spécial du 13 avril : sommaire et reportages ce soir sur France 2

5 ( 1 )

Envoyé Spécial du 13 avril 2023 – Ce jeudi 13 avril à la télé, Elise Lucet vous donne rendez-vous à 21h10 pour un nouveau numéro inédit de l’année du magazine « Envoyé Spécial ». On vous propose de découvrir le sommaire de ce qui vous attend ce soir.







Publicité





A voir dès 21h10 sur la chaîne, mais aussi en avant-première et en replay sur France.TV.







Publicité





Envoyé Spécial du 13 avril 2023 : sommaire et reportages de ce soir

🔴 Assurances : au secours mon contrat a été résilié !

Un bris de glace sur votre véhicule ? Un accident dont vous n’êtes pas responsable ? Vous avez été victime d’inondations ? Gare à vous… Car en cas de malchance et de nouveau sinistre, vous risquez la résiliation !

C’est la mésaventure que viennent de connaitre Akli et Axelle. Comme eux, près d’un million de Français ont vu leur assurance résiliée l’an dernier. En 2022, les assureurs ont versé plus de 50 milliards d’euros d’indemnisations dont 10 milliards rien que pour les catastrophes naturelles… Trois fois plus que l’an passé. Alors ils traquent les poissards et les mauvais clients. Malheur à celui qui n’est pas rentable.

Envoyé spécial a suivi le parcours du combattant d’Akli, en quête d’une nouvelle assurance automobile. Mais aussi, celui de Marie-Jeanne, qui a perdu son contrat habitation après les inondations dans l’Aude.

Notre équipe s’est infiltrée dans l’un des plus grands groupes d’assurance de France pour découvrir comment sont décidées en interne ces résiliations qui nous menacent en cas de malchance.

Un reportage de Wendy Zbinden, Julien Merci et Justine Rousseaux

🔴 Harry et Meghan, royal business

La vie du duc et de la duchesse de Sussex est scrutée par la planète entière, du « conte de fées » de leur union jusqu’à leur « divorce » avec la monarchie britannique. Le couple, qui mène un train de vie somptueux, ne cesse de parler, et de faire parler : série de six heures sur Netflix (un carton d’audience et un chèque de 100 millions de dollars) ; sortie de la biographie du prince, Le Suppléant (dont les droits de distribution au montant secret auraient été négociés aux enchères)…

Le couple vend chèrement son image et maîtrise parfaitement sa communication. Tous ses contrats réunis rapporteraient au minimum 135 millions de dollars. Et pour ne pas en perdre une miette, les Sussex auraient mis en place un montage financier habile, légal certes, mais pas forcément éthique. Que se passe-t-il derrière l’image de philanthropes donnée par Harry et Meghan ? Entre Londres, Los Angeles et San Francisco, enquête sur la face cachée du couple Windsor.

Un reportage de Julien Duponchel, Guillaume Beaufils, Swanny Thiébaut, Julie Martin, Benoît Sauvage.



Publicité





📺Demain @EnvoyeSpecial @EliseLucet @France2tv 🇬🇧👑Enquête sur la face cachée de Harry & Meghan qui semblaient pourtant avoir révélé tous leurs secrets.

Le couple est-il victime de ses grands déballages ou roi et reine de la com' qui amassent des millions ?@infofrance2 pic.twitter.com/pIIjHIIO6C — France2ServicePresse (@France2_Presse) April 12, 2023

🔴 Cherche aides-soignants désespérément

Il lui manque la moitié de son personnel et ne s’en sort plus. Ce directeur d’une maison d’accueil spécialisée pour personnes porteuses d’autisme ou de trisomie tire la sonnette d’alarme : certains jours, par manque de temps, des aides-soignants deviennent presque maltraitants vis-à-vis des résidents. Ils n’ont plus une minute pour les activités « d’éveil », peu de temps pour les gestes d’hygiène et un manque d’attention général qui perturbent considérablement la routine des handicapés, déjà très fragiles.

Le personnel qui reste s’épuise, finit par tomber malade et par démissionner à son tour. Le directeur de L’Orée de Sésame, à Saint-Baldoph, en Savoie, a même pris la décision de se séparer provisoirement de certains résidents et de laisser des chambres vides alors même que des dizaines de familles en souffrance attendent une place pour leurs proches dans son établissement. Plongée dans un secteur médico-social à bout de souffle, qui compte désormais 50 000 postes vacants.

Un reportage de Marianne Getti, Florent Hayet, Jérôme Prouvost pour Kraken Films.

Comme nous nous l’indiquons chaque semaine, ce sommaire peut bien sûr évoluer en fonction de l’actualité. Il n’est donc pas impossible qu’il puisse être modifié d’ici à ce soir…

Rendez-vous ce jeudi soir dès 21h10 sur France 2 et en replay sur France.TV

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note