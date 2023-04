« Fallait pas le dire » : votre pièce de théâtre inédite ce soir sur France 2 (18 avril 2023)

4.6 ( 10 )

« Fallait pas le dire », c’est le titre de la pièce de théâtre inédite diffusée ce soir, mardi 18 avril 2023, sur France 2. Une pièce avec Pierre Arditi et Évelyne Bouix qui va vous faire passer une belle soirée et ouvre le bal de la semaine « Coups de théâtre » organisée par France Télévision.







A voir ou revoir dès 21h10 sur France 2, mais aussi en avant-première, streaming vidéo et replay sur France.TV.







« Fallait pas le dire » : l’histoire et les interprètes

Surtout à quelqu’un de mauvaise foi. Parce qu’aujourd’hui tout est sujet à discussion, ils vont s’en donner à cœur joie. Trottinette, chirurgie esthétique, MeToo… Le débat est lancé, mais on ne sait pas où il va retomber, ni dans quel état.

Qui peut dire quoi ? Quand ? À qui ? Et dans quelles circonstances ? Alors qu’il est des domaines où la parole se libère, il y a des choses qu’on ne peut plus dire. Des petits mots du quotidien aux questions existentielles en passant par les secrets de famille, Elle et Lui se disent et se contredisent.

Après Le mensonge de Florian Zeller, Lune de miel de Noël Coward et Le mari, la femme et l’amant de Sacha Guitry, le couple Arditi-Bouix revient au Théâtre de la Renaissance dans une pièce écrite sur mesure pour eux par Salomé Lelouch.

Une pièce de Salomé Lelouch, mise en scène : Salomé Lelouch et Ludivine de Chastenet, Distribution : Pierre Arditi et Évelyne Bouix, Avec la participation de Pascal Arnaud



VIDÉO « Fallait pas le dire » : la bande-annonce

