« Koh-Lanta : le Feu Sacré » du 18 avril : suite de la réunification, qui sera éliminé ce soir ? (épisode 9)

« Koh-Lanta : le Feu Sacré », épisode 9 du mardi 18 avril 2023 – La suite de la réunification vous attend ce soir dans l’épisode 9 de « Koh-Lanta : le Feu Sacré ». Alors que le choc des ambassadeurs s’est fini par un tirage au sort et que c’est Quentin qui a tiré la boule noire, un rebondissement va se produire !







Rendez-vous dès 21h10 sur TF1







« Koh-Lanta : le Feu Sacré », présentation de l’épisode 9 du 18 avril

Aux Philippines, la Réunification est enclenchée. Rouges et Jaunes vivent désormais sur le même camp. Des anciennes affinités ressurgissent, et de nouvelles amitiés naissent.

Entre suspense et satisfaction de passer au stade individuel du jeu, les esprits s’emballent. Quentin et Grace sont de retour et racontent aux aventuriers ce qui s’est passé… Mais un rebondissement inédit dans toute l’histoire de Koh-Lanta les attend !

