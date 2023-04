Ici tout commence : 2 personnages phares vont faire leur retour !

5 ( 8 )

Ici tout commence, infos à l’avance, acteurs – Grande et bonne nouvelle pour les fans de la série quotidienne de TF1 « Ici tout commence » ! En effet, deux personnages phares vont très bientôt faire leur grand retour à l’institut Auguste Armand !







Il s’agit… d’Eliott et Greg ! Nicolas Anselmo, qui incarne Eliott Prevost depuis le lancement de la série quotidienne, a déjà repris le chemin des tournages et apparaitra très bientôt sur votre petit écran.







Comme convenu avec Teyssier quand il l’a laissé partir retrouver Greg au Japon, Eliott revient passer ses examens à l’institut.

Le plus surprenant, c’est que Greg va lui aussi revenir à l’institut mais un peu plus tard, comme annoncé par Mikaël Mittelstadt. Si l’acteur avait annoncé qu’il partait pour au moins un an pour se consacrer à d’autres projets, il reprend finalement les tournages « de fin avril à début juin », comme il l’a confié à Télé Loisirs.



« Je vais retrouver Nicolas, le bébé et les fourneaux. Après cette intrigue, l’idée, c’est de faire un break, sans pour autant refermer définitivement les portes du Double A s’il y a encore de belles intrigues à défendre. » a déclaré l’acteur, qui incarne Greg Delobel dans la série de TF1.

Greg va-t-il revenir pour se marier avec Eliott ? Affaire à suivre cet été dans « Ici tout commence » !

