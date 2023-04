Ici tout commence du 14 avril : Claire a disparu, Ambre responsable ? (résumé + vidéo épisode 643)

5 ( 9 )

Ici tout commence du 14 avril, résumé et vidéo extrait épisode 643 – Que s’est-il réellement passé entre Claire et Ambre dans votre feuilleton de TF1 « Ici tout commence » ? Ce soir, Claire a disparu et Ambre semble cacher quelque chose. Hortense, qui l’a vue la main en sang, s’inquiète…







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence du 14 avril 2023 – résumé de l’épisode 643

A l’institut, Ambre s’est expliquée avec Claire Guinot. Elle réintègre officiellement la brigade des filles. Mais, ses explications sont un peu bancales… Hortense se pose des questions avec la main en sang d’Ambre, d’autant que la cheffe Guinot a disparu !

De son côté, Lisandro est sur un petit nuage grâce à Anaïs ! De son côté, Théo déchante face à Anaïs et Lisandro. Lionel s’incruste dans le moment mère-fille de Kelly et de Laetitia.



Ici tout commence du 14 avril 2023 – vidéo premières minutes

