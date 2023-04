Cassandre du 14 avril : vos épisodes ce soir sur France 3

5 ( 7 )

Cassandre du 14 avril 2023 – Ce vendredi soir à la télé, France 3 poursuit la diffusion de votre série « Cassandre ». Au programme, un épisode inédit de la saison 7 suivi d’une rediffusion.







Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne puis replay sur France.TV.







Cassandre du 14 avril 2023 : vos épisodes de ce soir

Saison 7, Épisode 2 : Zone blanche

Dans une zone blanche, le maire du village est assassiné. Surprise pour Cassandre, l’adjoint du maire n’est autre qu’un ancien ex à elle. Une lutte féroce existe entre les pro-ondes qui souhaiteraient une installation d’antennes-relais pour permettre d’être un minimum connectés et les anti-ondes totalement contre pour protéger les personnes électro-sensibles. Serait-ce la raison qui a conduit au meurtre du maire ? Cassandre et son équipe vont devoir enquêter avec les moyens du bord dans un endroit bien particulier…

Avec : Gwendoline Hamon (Florence Cassandre), Alexandre Varga (Pascal Roche), Dominique Pinon (Marchand), Jessy Ugolin (Maleva), Emmanuelle Bougerol (Kerouac), Luca Malinowski (Jules), Yann Sundberg (Antoine), Soren Prevost (Chappaz), Vincent Jouan (Montferrat), Boris Baroux (Arnaud Sabatini), Carole Richert (Esther Sabatini), Arnaud Binard (Rémi Vernier), Marie Guillard (Jeanne Carroz)



Saison 3, Épisode 2: Mort blanche

Manon Favre, 22 ans, se réveille en plein milieu de la campagne sans aucune idée du lieu où elle se trouve. Elle fait quelques pas puis s’écroule, prise de convulsions. Le médecin légiste la déclare morte par overdose d’héroïne. La commissaire Cassandre et le capitaine Pascal Roche tentent de comprendre ce qui a bien pu arriver à cette étudiante brillante et sportive. Un dealer, Sébastien Boisseau, est vite arrêté. Il s’agit en réalité d’un indic pour Yvan, l’ex-collègue de Cassandre, qui arrive de Paris pour enquêter avec elle.

Cassandre du 14 avril 2023 : la bande-annonce

« Cassandre » revient ce soir à partir de 21h10 sur France 3.

