Ici tout commence du 27 avril : Claire sur le départ (résumé + vidéo épisode 652)

4.6 ( 9 )

Ici tout commence du 27 avril, résumé et vidéo extrait épisode 652 – Claire décide de quitter l’institut ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Elle vient faire ses adieux à la brigade de filles…







Publicité





Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

A LIRE AUSSI : EXCLU Ici tout commence : Rose va déraper avec un élève !







Publicité





Ici tout commence du 27 avril 2023 – résumé de l’épisode 652

Louis est complètement perdu face au burn-out de sa mère. Il ne comprend pas comment elle a pu autant perdre confiance en elle. Et Claire fait ses adieux à la brigade de filles.

En cuisine, Théo découvre le petit secret de Jude… Et l’alchimie entre Théo et Anaïs persiste. Quant à Jude, il tombe de haut lors de son date arrangé par Charlène et Billie.



Publicité





Ici tout commence du 27 avril 2023 – vidéo premières minutes

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.ff

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.6 / 5. Nombre de notes : 9 Aucune note