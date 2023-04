Ici tout commence du 3 avril : Teyssier prend une grande décision (résumé + vidéo épisode 634)

4.6 ( 10 )

Ici tout commence du 3 avril, résumé et vidéo extrait épisode 634 – Teyssier est sous le choc ce soir dans votre série quotidienne « Ici tout commence ». Il a bien du mal à encaisser la trahison d’Auguste et prend une grande décision : s’il est nommé directeur, il va virer Clotilde sur le champs !







Publicité





Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

ARTICLE PLUS RÉCENT : Ici tout commence spoilers : les résumés jusqu’au 21 avril 2023







Publicité





Ici tout commence du 3 avril 2023 – résumé de l’épisode 634

Teyssier est au plus bas depuis les révélations de Clotilde. 5 ans plus tard, il reçoit un couteau dans le dos. Constance et Théo tentent de le faire relativiser. Mais, pour Teyssier, cette trahison ne passe pas. Il n’a plus qu’un objectif : être élu Directeur pour ensuite licencier Clotilde.

Le moment est venu de voter pour le prochain directeur. Anaïs, de son côté, intègre la coloc… Elle trouve du réconfort auprès de Théo. L’ego de David prend un coup en cuisine.



Publicité





Ici tout commence du 3 avril 2023 – vidéo premières minutes

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.ff

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.6 / 5. Nombre de notes : 10 Aucune note