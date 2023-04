Les feux de l’amour : les résumés spoilers du 3 au 7 avril 2023

5 ( 9 )

Les feux de l’amour spoilers et résumés en avance du 3 au 7 avril 2023 – Que va-t-il se passer cette semaine dans votre série quotidienne de TF1 « Les feux de l’amour » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, vous propose de découvrir dès maintenant un aperçu de ce qui vous attend. En effet, Stars-Actu.fr vous permet d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine.







Et on peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par Adam et Chelsea qui espionnent William.







De son côté Amanda est face à l’acte de naissance d’Hilary… Et Sharon a du mal à accepter que tout le monde sache pour sa tumeur.

Voici les spoilers des « Feux de l’amour » pour la semaine du 3 au 7 avril 2023

Lundi 3 avril 2023 : Chelsea implante un micro dans le bureau de William afin de surveiller ce qu’il prépare. Alors qu’elle souhaite installer le programme sur le téléphone d’Adam, elle y découvre un message de Sharon qui laisse planer le doute quant à ses relations avec Adam. William reçoit Alyssa et échangent leurs informations sur Adam. Phyllis avoue à Nicholas qu’elle a peur de gâcher leur relation. Victoria rend visite à Sharon pour s’enquérir de sa santé, mais la conversation dévie rapidement sur Adam…



Mardi 4 avril 2023 : Devon accepte de voir Amanda pour parler d’Hilary et lui donne son certificat de naissance et une lettre qu’elle avait écrite, enfant, au Père Noël. Mais Elena, arrivée chez Devon, s’inquiète pour lui. Devon tente de la rassurer et lui garantit qu’il en restera là sur les souvenirs. Sharon supporte mal la nouvelle de la propagation de sa tumeur et a une altercation avec Mariah. Nick discute avec Jack et s’inquiète de l’emménagement de Kyle et Summer. Jack est plus optimiste. Kyle et Summer échangent des anneaux. Lola rompt avec Théo.

Mercredi 5 avril 2023 : Phyllis découvre que Summer et Kyle se sont fiancés en cachette et elle essaie de la dissuader de se marier. Adam et Chelsea décident d’envoyer Connor à Saint-Mallory, un pensionnat très réputé, dans le but de l’éloigner de Victor. Après la lecture de l’acte de naissance d’Hilary, Amanda est encore plus confuse quant à ses origines. Heureusement, Nate a réussi à convaincre Devon d’aider Amanda dans ses recherches.

Jeudi 6 avril 2023 : Adam et Chelsea continuent d’espionner le bureau de William. Ils entendent parler avec Victoria, qui a de nouvelles informations au sujet de l’article d’Alyssa. Après avoir raconté sa conversation avec Adam à Abby, Chance rencontre Victoria au Society. Quand elle apprend qu’il va rejoindre les forces de l’ordre, elle lui demande s’il n’a pas des choses à cacher qui pourraient lui porter préjudice. Amanda retrouve Devon chez lui pour en apprendre plus sur Hilary. Pendant ce temps, à la clinique, Elena reproche à Nate d’avoir encouragé Devon à aider Amanda.

Vendredi 7 avril 2023 : William se rend chez Adam pour lui demander où est passée Alyssa, mais le ton monte très vite entre les deux, jusqu’à ce que Chelsea ne vienne les interrompre. Nick cherche à convaincre Phyllis de l’aider à dissuader Summer d’épouser Kyle, mais la conversation ne se passe pas comme prévu. Devon rassure Elena quant à l’état de leur relation, suite aux derniers échanges qu’il a eus avec Amanda. De son côté, cette dernière fait le point avec Nate. Pour autant, cela fait remonter un certain nombre de souvenirs en lien avec Hilary.

Les feux de l’amour, le casting

Avec : Eric Braeden (Victor Newman), Melody Thomas Scott (Nikki Newman), Joshua Morrow (Nicholas Newman), Sharon Case (Sharon Newman), Tracey E. Bergman (Lauren Fenmore Baldwin), Peter Bergman (Jack Abbott), Lauralee Bell (Christine Blair Williams), Doug Davidson (Paul Williams)

Et pour voir ou revoir vos épisodes des Feux de l’Amour, rendez-vous sur myTF1.

Du lundi au vendredi, retrouvez « Les feux de l’amour » à 11h sur TF1.

