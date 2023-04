Ici tout commence du 5 avril : Antoine sera-t-il élu directeur ? (résumé + vidéo épisode 636)

3 ( 2 )

Ici tout commence du 5 avril, résumé et vidéo extrait épisode 636 – Antoine a créé la surprise en décidant de se présenter au poste de directeur dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence ». Mais a-t-il ses chances pour être élu directeur face à Teyssier et Louis ? Le vote a lieu ce soir !







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence du 5 avril 2023 – résumé de l’épisode 636

Antoine Myriel présente sa candidature pour le poste de Directeur de l’Institut Auguste Armand. Avec Teyssier et Louis à la tête de l’école, Antoine s’inquiète pour le bien-être des élèves. Rose le soutient et pense qu’il a toutes ses chances. Et à sa grande surprise, Teyssier lui souhaite bonne chance ! Louis de son côté, surprend une conversation plutôt déplaisante…

Salomé et Gaëtan souffrent tous les deux… mais pas de la même chose. La brigade de filles reçoit une offre qu’elle ne peut pas refuser.



Ici tout commence du 5 avril 2023 – vidéo premières minutes

