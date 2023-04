Top Chef du 5 avril 2023 : l’épisode 6 ce soir sur M6, qui sera éliminé ?

5 ( 1 )

Top Chef du 5 avril 2023 – Après l’élimination de Victor la semaine dernière, Stéphane Rotenberg vous donne rendez-vous ce soir sur M6 pour suivre l’épisode 5 de la saison 14 de « Top Chef ». Et ce soir, c’est une spéciale enfance avec le grand retour de l’épreuve « Qui peut battre Philippe Etchebest ? » !







Publicité





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en replay et streaming vidéo sur 6Play







Publicité





Top Chef du 5 avril 2023, le programme de l’épisode 6

Cette semaine, on replonge en enfance ! Les grands chefs puisent souvent leur inspiration dans leurs souvenirs pour créer des nouvelles recettes. Des plats de cantine aux desserts réconfortants, les candidats devront faire appel à leurs souvenirs d’enfance, les meilleurs comme les pires !

Épreuve qualificative

Rendez-vous avec la mythique épreuve « Qui peut battre Philippe Etchebest ? » Les candidats vont devoir affronter le chef Etchebest et tenter de le battre ! Et pour cela, retour dans leurs pires souvenirs d’enfance : les légumes verts ! Le chef et les candidats vont devoir d’abord séduire un jury redoutable, des enfants qui détestent les légumes verts, mais également convaincre un chef trois étoiles, Régis Marcon, très engagé dans le bien-manger et qui officie depuis plusieurs années dans la cantine de son village. Les candidats vont-ils réussir à vaincre Philippe Etchebest et convaincre ce double jury exigeant ?



Publicité





Épreuve éliminatoire

Les candidats vont devoir retravailler les desserts préférés des enfants et en proposer une version gastronomique. Pour les juger, une véritable légende vivante et grand habitué des cuisines de Top Chef, Pierre Gagnaire, chef multi-étoilé élu « plus grand chef étoilé du monde » par ses pairs. Les candidats parviendront-ils à convaincre cette icône de la gastronomie et la faire retomber en enfance ? L’enjeu sera de taille car l’un d’eux sera éliminé du concours.

Top Chef du 5 avril 2023, extrait vidéo

« Trop de confiance tue la confiance ! » Philippe Etchebest décide de s’octroyer 5 minutes de pénalité… et n’aura donc que 55 minutes pour cuisiner !

Qui peut battre Philippe Etchebest ce soir dans top Chef !

Rappel de la présentation de la saison 14

Parce que la grande cuisine se renouvelle tous les jours, Top Chef en fait de même dans cette 14e saison, pour encore plus de saveurs. Aujourd’hui, la gastronomie se démocratise et les grands chefs souhaitent la rendre accessible au plus grand nombre.

Hélène Darroze, Philippe Etchebest, Glenn Viel et Paul Pairet vont ainsi challenger les candidats dans des univers très différents. Cuisine très marquée, personnalité atypique, les 16 candidats de cette nouvelle saison vont vous surprendre !

LES NOUVEAUTÉS DE LA SAISON

– Une cuisine gastronomique accessible et moderne

– Des épisodes plus courts : l’épreuve de la dernière chance disparait !

– Un nouveau défi pour Hélène Darroze

– De nouvelles épreuves inédites et revisitées

– 16 candidats talentueux à forte personnalité

CHAQUE SEMAINE, UN THÈME CULINAIRE DIFFÉRENT

Les candidats vont devoir se surpasser pour répondre aux challenges des chefs. Toutes les semaines, vous découvrirez une épreuve différente :

– Révolutionner la cuisine de rue dans le plus grand food market d’Europe

– Défier la technique des Meilleurs Ouvriers de France

– Cuisiner des produits ordinaires et les rendre extraordinaires

– Entrer dans la peau d’un chef de palace pendant 24 heures

– Réaliser des illusions culinaires

– Faire un menu gastronomique le plus économique

« Top Chef », c’est ce soir sur M6.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note