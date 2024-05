50mn Inside du 4 mai : sommaire et reportages ce samedi sur TF1

Publicité





50mn Inside du 4 mai 2024, sommaire et reportages – Ce samedi et comme chaque week-end sur TF1, Isabelle Ithurburu vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de votre magazine 50mn Inside. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce soir.





A suivre dès 18h sur TF1 puis en replay gratuit sur myTF1.







50mn Inside du 4 mai 2024, au sommaire dans 50 mn Inside l’actu :

👑 A la Une / La couronne prépare-t-elle vraiment l’arrivée de William ?

Le roi Charles III de retour aux affaires. Une bonne nouvelle en apparence, mais qu’en est-il vraiment ? Et si la couronne préparait déjà la suite avec l’avènement de William ?

🏝 En Coulisses / L’ouverture du premier 4 étoiles de l’île d’Yeu, un pari fou !

Direction l’île d’Yeu au large de la Vendée, où deux entrepreneurs se sont lancés un défi : transformer une école en un hôtel en un temps record avec l’objectif d’en faire une adresse prestigieuse. Pourquoi est-ce un pari fou ?



👱‍♀️ Portrait / Adriana Karembeu

Comment s’est-elle libérée d’une enfance douloureuse pour devenir celle qu’elle est aujourd’hui ?

🎥 La Story / Comment la France est-elle tombée amoureuse de Sophie Marceau ?

Retour sur « La Boum », le film inoubliable qui a révélé Sophie Marceau.

50mn Inside du 4 mai 2024, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

🌎 Le Document / Tour du monde en camping-car : L’aventure en famille !

