Ici tout commence spoiler : Claire se sent mal en cuisine (vidéo épisode du 26 avril)

Ici tout commence spoiler – Claire va finalement faire son retour en cuisine la semaine prochaine dans votre série « Ici tout commence ». Dans quelques jours, la cheffe reprend sa place auprès de la brigade de filles.

Mais on peut dire que ça ne va pas mieux… En pleine cuisine, la cheffe se sent mal et est incapable faire ni de dire quoique se soit !







Claire Guinot est officiellement de retour en cuisine aux côtés des filles. Mais, la cheffe est tellement épuisée qu’elle est dépassée par les évènements… Ses vieux démons refont surface…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 651 du 26 avril 2023, le malaise de Claire en cuisine



