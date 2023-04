C à vous du 21 avril 2023 : invités et sommaire ce soir sur France 5

5 ( 6 )

C à vous du 21 avril 2023, invités et sommaire – Ce vendredi soir et pour bien finir la semaine sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.







Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C à vous du 21 avril 2023 : le sommaire

🔵 📌 Covid, guerre en Ukraine : comment les crises ont ressoudé l’Union Européenne. On en parle avec Bernard Guetta, spécialiste en géopolitique, député européen (groupe Renew Europe), auteur du livre “La nation européenne” paru aux Editions Flammarion

🔵 📌 Jaël Leneuve, victime d’amnésie à la suite d’une opération, a oublié 40 ans de sa vie. Elle témoigne dans “Envoyé spécial – Mémoires envolées” disponible en replay sur France.tv et sur le plateau de C à vous

🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Alexis Michalik pour la 34ème cérémonie des Molières le 24 avril, pour son film « Une histoire d’amour », en salle, et la pièce « Les Producteurs », prolongée jusqu’au 25 juin au Théâtre de Paris

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Christian Têtedoie – Chef propriétaire du restaurant “Christian Têtedoie” à Lyon

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Jean-Louis Etienne, médecin et explorateur, pour sa prochaine expédition en Antarctique avec le navire Polar POD Expédition; et Lev Fraenckel, enseignant en philosophie, pour son livre “La philo en mode Serial Thinker” paru aux éditions Hachette

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce vendredi 21 avril 2023 à 19h sur France 5.



