Kev Adams répond aux accusations : « Je ne suis pas le cerveau d’une arnaque »

Kev Adams est sorti du silence et a réagi suite aux graves accusations publiées par Mediapart selon lesquelles il aurait fait la promo d’une arnaque à 1,5 million d’euros.







« Les amis, je n’ai pas l’habitude de répondre aux polémiques. Mais là, vue l’ampleur, il me paraît important de mettre les choses au clair. J’ai été contacté en 2021 au sujet d’un projet de long métrage d’animation participatif. L’idée était simple: je devais prêter ma voix à un dessin animé potentiel et en faire la promotion. Autrement dit: exercer mon métier. C’EST TOUT » a écrit Kev Adams sur un long post publié sur les réseaux sociaux.







« Je me suis assuré du sérieux du projet, j’ai même longuement parlé avec les studios (qui étaient censés produire et fabriquer le film). J’étais en confiance, entouré de professionnels. J’ai compris par la suite que leur projet était trop ambitieux et inadapté au marché des NFT et du cinéma. » a-t-il expliqué, précisant que de son côté « il n’y a eu aucune rémunération ».

« Je regrettee que des personnes se sentent aujourd’hui lésées ou trahies. Contrairement à ce que certains articles font croire je ne suis pas le ‘cerveau’ d’une opération ou d’une arnaque quelconque. J’ai juste accepté de prêter ma voix à un film d’animation Je me retrouve aujourd’hui au cœur d’une polémique qui remet en cause mon intégrité et mon honnêteté vis-à-vis de mon public »



Rappelons que dans son enquête, Mediapart reproche à Kev Adams d’avoir conseillé à ses abonnés dans un live Instagram en mai 2022 de devenir co-producteurs d’un long métrage d’animation « Plush » en achetant des nounours NFT à 1.250 euros. L’humoriste avait alors expliqué qu’acheter un NFT (cryptomonnaie) de nounours devait permettre d’être crédité au générique du film d’animation, de voter sur le scénario et même de récupérer une partie des bénéfices. Il était aux côtés d’un homme déguisé en nounours pour l’occasion. La production n’a donné de nouvelle depuis juin dernier et 770 personnes ont perdu pour un total de 1,5 million d’euros !

